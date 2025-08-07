Fingerprint Cards AB (publ): inbjudan till presentation av resultatet för det andra kvartalet 2025

Fingerprint Cards AB (FPC) bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för det andra kvartalet 2025, den 14 augusti 2025 klockan 09:00 CEST.

FPC:s vd Adam Philpott presenterar rapporten tillsammans med CFO Fredrik Hedlund i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska.

Tid: torsdagen den 14 augusti 2025, klockan 09:00 CEST.

Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens.

Rapporten kommer att finnas på fpc.com

Webbsändningen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på https://edge.media-server.com/mmc/p/mvvrj2ob där man även har möjlighet att ställa frågor.

Media och analytiker kan anmäla deltagande vid telefonkonferens via denna länk: https://register-conf.media-server.com/register/BId69a300668974f5d9ba1008e86c69f49

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Bilaga