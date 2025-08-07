Harvia Oyj, Pörssitiedote, 7.8.2025 klo 13.00

Harvia Oyj:n tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2026

Harvia Oyj julkistaa tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja osavuosikatsaukset vuonna 2026 seuraavasti:

· 12.2.2026 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025

· 7.5.2026 Osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2026

· 6.8.2026 Puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2026

· 29.10.2026 Osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2026

Vuosikertomuksen sähköinen versio, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2025, ilmestyy 9.3.2026 alkavalla viikolla (viikko 11/2026).

Harvia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 15.4.2026 klo 10.00. Tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh: 040 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/