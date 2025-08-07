Abcourt présente une mise à jour sur le développement du projet Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Canada, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) est heureuse de faire le point sur les activités de démarrage du projet Géant Dormant en Eeyou Istchee, au Québec.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction d'Abcourt, a déclaré : « Nous avons très bien démarré le projet dès que nous avons conclu le financement avec Nebari au début du mois de juillet. Nous avons immédiatement commencé l'installation du campement sur le site. Les équipes souterraines ont commencé la réhabilitation des ouvertures souterraines ainsi que la préparation de l'exploitation du premier chantier qui a débuté à la fin du mois de juillet. Les équipes de l'usine et de surface ont préparé l'usine au cours du mois de juillet afin de commencer à traiter le matériel provenant de la mine en août. Enfin, nous avons également entamé le processus de recrutement afin d'augmenter la taille des équipes de développement et d'extraction minière. Dans l'ensemble, nous sommes tous ravis de commencer le développement et la mise en marche du projet. »

Activités du mois de juillet

Construction d'un stock en surface d'environ 1 000 tonnes de minerai entre la mine et l'usine.

Début des travaux de dynamitage du premier chantier sous-terre en juillet.

Début de la construction d'un dortoir pouvant accueillir 50 personnes. Dans les prochains jours, nous achèverons l'installation des équipements alimentant le dortoir. Il est prévu d'accueillir les premières personnes d’ici la fin du mois d'août. La livraison de la cuisine et de la salle de loisirs est prévue dans quelques semaines. Le dortoir de 50 personnes constitue la première phase d'un projet plus vaste. Abcourt est en train d'obtenir les permis nécessaires pour la phase 2, qui permettra de faire passer la capacité de 50 à 100 chambres. Le dortoir actuel de 50 personnes devrait suffire pour accueillir jusqu'à 100 travailleurs sur la base d'un horaire de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De plus, nous continuerons de loger certains travailleurs dans la ville d'Amos jusqu'à ce que la phase 2 soit terminée.

Début des travaux sur les installations du parc à résidus miniers. La gestion de la construction parc sera assurée par une petite équipe qui réalisera les travaux chaque année, généralement de mai à octobre. Le nouveau certificat d'autorisation environnementale, reçu au printemps 2025, pour le stockage de la pulpe est valable jusqu'en 2032, avec un taux d'extraction proposé de 100 000 à 125 000 tonnes de minerai par an.

Perspectives pour le mois d'août

Intensifier les activités souterraines afin de commencer à alimenter l’usine de traitement de minerai,

Mettre en service l'usine de concassage,

Mettre en service les circuits de broyage et de lixiviation afin d’augmenter l’inventaire d’or dans l’usine.



Figure 1: Stock de minerai en surface



Figure 2: Installation du dortoir de 50 personnes



Personne Qualifié

Pascal Hamelin, Ing, Président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé l’information technique contenu dans ce communiqué de presse.

M. Hamelin est une personne qualifiée selon le règlement NI 43-101.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant et de la propriété Flordin où elle concentre ses activités.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel: phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard du décaissement et de l’utilisation des fonds disponibles après la réalisation des Prêts. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations requises, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les changements sur les marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR+ à l’adresse suivante: www.sedarplus.ca. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations et informations prospectives. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

