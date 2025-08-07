MADD Canada et sa section locale MADD Windsor & Essex County dévoilent un nouveau jardin commémoratif en l’honneur des victimes de collisions liées à l'alcool et/ou aux drogues

WINDSOR, Ontario, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, MADD Canada et sa section locale MADD Windsor & Essex County dévoileront un nouveau jardin commémoratif afin de rendre hommage aux personnes qui ont tragiquement perdu la vie ou ont été blessées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues. Le jardin commémoratif est situé à Windsor, au pied des jardins Dieppe, à côté du grand drapeau canadien sur Riverside Drive.

À chaque heure au Canada, en moyenne neuf accusations criminelles fédérales et suspensions provinciales de permis de conduire à court terme sont prononcées pour la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Cela représente en moyenne 215 sanctions pour conduite avec capacités affaiblies par jour. Ces chiffres masquent des tragédies évitables qui dévastent des familles et des communautés entières.

« Ce jardin nous rappelle les conséquences tragiques lorsqu’une personne choisit de conduire après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tragiquement tuée par un conducteur ayant les capacités affaiblies en 1999. « Cela nous incite également à toujours conduire sobre, à dénoncer les comportements dangereux et à contribuer à empêcher que d'autres familles ne subissent la même tragédie. »

« En plus de notre lien commun avec l’ancien élève de distinction Chaouki Hamka, le Collège et MADD Canada ont aussi en commun la sensibilisation aux enjeux importants qui est aussi une forme d’éducation », a déclaré Michael Silvaggi, président du St. Clair College. « Et l’accent mis par MADD Canada sur ses campagnes de sensibilisation de longue date est l’un des sujets éducatifs les plus importants, incitant à la compréhension et à l’action, tant au sein de notre communauté qu’à l’échelle de la société. »

« Le front de mer de Port Windsor occupe une place spéciale dans le cœur de la communauté » a déclaré Steve Salmons, président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Windsor. « Il en va de même pour l’engagement et le travail acharné de MADD Canada. C'est pourquoi nous sommes si heureux de soutenir cette importante initiative sur notre front de mer, afin de commémorer les victimes de la conduite avec capacités affaiblies et de nous rappeler l’importance de prendre la bonne décision. »

« Nous nous engageons à assurer la sécurité et le bien-être des membres de notre équipe et de nos clients », a déclaré Mary Riley, vice-présidente du marketing et des opérations hôtelières de Caesars Windsor. « Notre partenariat avec MADD Canada s’aligne avec notre engagement en faveur d'un service responsable d'alcool et à la formation Smart Serve de nos employés, garantissant ainsi la sécurité publique de notre communauté. »

Les lieux commémoratifs de MADD Canada à travers le pays constituent un moyen puissant de rendre hommage aux victimes et aux survivants tout en sensibilisant le public aux conséquences tragiques et durables de la conduite avec capacités affaiblies. Ce nouveau jardin commémoratif offre un espace propice au recueillement et sert également d'appel à l'action pour mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et soutenir les personnes touchées par ce crime violent.

La cérémonie d'inauguration réunira les familles et les amis des victimes et des survivants, ainsi que des dignitaires locaux, notamment Joe D'Angela, directeur principal du Centre des arts, du bureau d’avancement et des partenariats universitaires du St Clair College; Steve Salmons, président et chef de la direction de l'Autorité portuaire de Windsor; Peter Berry, capitaine du port de l'Autorité portuaire de Windsor; Mary Riley, vice-présidente du marketing et des opérations hôtelières; des représentants du Service de police de Windsor et des bénévoles de la section de MADD Windsor & Essex County.

MADD Windsor & Essex County tient à remercier ses commanditaires pour leur soutien, notamment le St. Clair College, l'Association des anciens élèves du St. Clair College, Caesars Windsor Cares, l'Autorité portuaire de Windsor et la Ville de Windsor (Développement durable des parcs).

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca