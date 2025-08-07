Globex renforce son équipe de direction

ROUYN-NORANDA, Québec, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires que, prenant effet immédiatement, Jack Stoch assumera les fonctions de président exécutif et chef de la direction de Globex afin de faciliter la nomination de David Christie au poste de président et directeur des opérations. David Christie a pris ses nouvelles fonctions chez Globex afin d'aider l'entreprise à passer à la vitesse supérieure après avoir rempli un contrat de sept (7) mois en tant que vice-président du développement de l'entreprise, ce qui lui a permis de se familiariser avec les nombreux aspects variés de l'entreprise.

David Christie est un géoscientifique professionnel (P.Geo) qui compte plus de 39 ans d'expérience dans le secteur des ressources et du financement des ressources. En tant que président et chef de la direction d'Orford Mining Corp, il a introduit la société en bourse en 2017, a obtenu un financement par actions de 34 millions de dollars et a mené à bien son acquisition par Alamos Gold. Il a également occupé le poste de président et chef de la direction d'Eagle Hill Exploration Corp., où il a facilité une fusion à cinq pour créer Minière Osisko inc. Sa vaste expérience comprend des postes de vice-président chez Goodman & Company Investment Counsel et Dundee Resources Inc., où il a contribué à la gestion de ses fonds de ressources. David a également occupé pendant 12 ans le poste très convoité d'analyste financier senior spécialisé dans l'or et les métaux précieux chez Scotia Capitaux inc. et Valeurs Mobilières TD ltée. Il a passé 15 ans comme géologue d'exploration, travaillant principalement pour le groupe de sociétés Mines Agnico Eagle ltée., et a siégé aux conseils d'administration d'eCobalt Solutions Inc., de Minière Osisko inc., d'Orford Mining Corp., de True North Nickel et de Condor Precious Metals. David siège actuellement aux conseils d'administration de Lodestar Metals Corp. et Mines d’or Orbec inc. M. Christie est titulaire d'un baccalauréat en géologie de l'Université McMaster et est géologue professionnel agréé auprès de la NAPEG et de la PGO.

Jack Stoch, président exécutif et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir au sein de Globex une personne possédant l'expertise variée de David en matière de géologie, de finance, de relations avec les investisseurs et de transactions. Je me réjouis de continuer à travailler avec David afin de créer davantage de valeur pour les actionnaires de Globex. »

David Christie, président et directeur des opérations, a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Globex, une société qui s'est construite sur des transactions solides au fil des ans et qui est aujourd'hui en excellente position pour poursuivre sa croissance. Je me réjouis de pouvoir m'appuyer sur le succès que Globex connaît depuis son introduction en bourse en 1987. Peu d'entreprises du secteur des ressources juniors ont réussi à créer une valeur sous-jacente aussi impressionnante sans diluer les intérêts des actionnaires. »

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président exécutif et chef de la direction de Globex.