Fingerprint Cards AB (publ) licensierar PC-tillgångar till Egis Technology i affär värd 24 Mkr, med ytterligare royalty-uppsida kopplad till OEM-volymer

Fingerprint Cards AB (FPC) meddelade idag att bolaget har ingått ett avtal där vissa PC-relaterade tillgångar licensieras till Egis Technology (Egis) för en ersättning om cirka 24 miljoner kronor (USD 2,5 miljoner), där merparten av betalningen förväntas under tredje kvartalet 2025. Avtalet omfattar även royaltybetalningar som är beroende av Egis leveransvolymer till PC-tillverkare (OEMs).

Avtalet bygger vidare på det tidigare kommunicerade partnerskapet med Egis inom Mobile-segmentet och kombinerar Egis styrka inom högvolymsproduktion och deras strategiska position i Asien, med FPC:s spetskompetens inom biometrisk innovation och avancerad produktutveckling.

Adam Philpott, FPC:s vd, kommenterar: ”Detta avtal med Egis ligger helt i linje med vår strategi att licensiera och frigöra värde från befintliga IP-tillgångar. Likviditetstillskottet stärker FPC:s balansräkning ytterligare och förbättrar vår finansiella flexibilitet, vilket gör det möjligt att accelerera våra investeringar i nya intäktsströmmar och befästa vår ledarposition inom säker autentisering. Vi kommer att fortsätta utvärdera möjligheter att licensiera ut befintliga tillgångar, för att realisera värden och stödja satsningar inom tillväxtområden.”

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

