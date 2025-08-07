ANNULE ET REMPLACE _ PR_Tarkett - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025 FR

PARIS, le 31 juillet 2025 — Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2025 a été mis en ligne et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Tarkett, www.tarkett-group.com, rubrique « Investisseurs ». Il comprend les comptes consolidés résumés du premier semestre 2025, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.

