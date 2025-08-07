News

Atos, Leader européen dans 4 catégories du rapport ISG Provider Lens Mainframes – Services and Solutions

Ce classement met en lumière des décennies d'expertise, d'innovation et d'excellence opérationnelle

Paris, France – Le 7 août 2025 – Atos annonce aujourd'hui avoir été nommé Leader, pour la quatrième année consécutive, par ISG Provider Lenstm dans son rapport Mainframes – Services and Solutions, Europe. Le titre de Leader obtenu dans quatre catégories - Services d'optimisation mainframe, Services de modernisation des applications, Mainframe as a service (MFaaS) et Opérations mainframe - renforce le positionnement d’Atos sur le marché en 2025.

ISG confirme l’exhaustivité de l'offre de produits et de services d'Atos, sa forte présence sur le marché et sa position concurrentielle établie, ainsi que ses capacités d'innovation.

Atos passe de la catégorie challenger à celle de Leader dans la catégorie Services d'optimisation mainframe, suite à l’évaluation d’ISG sur son expertise en modernisation d’environnements mainframe. ISG met l'accent sur les racines européennes d'Atos, son expérience de plusieurs décennies dans le mainframe, qualifie ses services d’évolutifs et flexibles et souligne en quoi son recours à l’IA lui permet de proposer des services de modernisation innovants, soutenus par un portefeuille d'optimisation mainframe avancé.

Dans la catégorie Services de modernisation des applications, ISG évalue les méthodologies d’accompagnement des projets de modernisation mainframe et les outils avancés d’automatisation déployés par Atos. ISG met en avant la qualité de son approche de la gestion des risques, sa méthodologie de migration et de modernisation pour des transformations sécurisées et progressives au sein d’environnements mainframe complexes, ainsi que l'intégration de l’IA générative dans les projets de modernisation.

Dans la catégorie Mainframe as a Service (MFaaS), ISG évalue les capacités d'Atos sur le segment des services mainframe partagés. Atos se distingue là encore par son approche de gestion des risques, sa prise en charge des environnements hybrides et sa capacité à proposer des stratégies de migration sur mesure. Les hubs mainframe d'Atos garantissent le déploiement d’une infrastructure mainframe couvrant tous les besoins des clients, de par son expertise des technologies IBM à l’œuvre depuis plusieurs décennies et sa collaboration avec les hyperscalers.

Dans catégorie Opérations mainframe, ISG évalue les fournisseurs de services qui proposent des services d'exploitation mainframe sur site ou hors sites clients, y compris l'optimisation des performances, la sauvegarde, la restauration, les mises à niveau du système et les correctifs de sécurité. ISG met en avant l’exhaustivité des services d’exploitation mainframe d’Atos, en mettant en exergue l'automatisation, la rentabilité et l'intégration de l'informatique hybride associés à ces prestations.

Oliver Nickels, rédacteur du rapport, ISG, a déclaré : « Atos s'est développé en Europe en associant son fort ancrage local à des services dédiés à l'optimisation des risques, minimisant les problèmes de conformité et les perturbations du système. »

Michael Kollar, EVP, Head of Cloud & Modern Infrastructure, Atos a

déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'être classés par ISG en tant que leader dans les quatre catégories de son rapport. Atos fournit des services de bout en bout, allant des services managés et d'optimisation jusqu’à la modernisation complète des applications et la migration vers le fournisseur de cloud choisi par les clients. Ce rapport témoigne de notre expertise de long terme et de nos 45 ans d'innovation mainframe. Nous accompagnons nos clients dans l’intégralité de leur parcours de transformation mainframe, en exploitant la puissance de l’IA au sein de nos services de modernisation et d'automatisation. »

L’activité Atos Cloud et Modern Infrastructure fournit des opérations et des services mainframe dans le monde entier.

Pour télécharger une copie des rapports, veuillez cliquer ici.

***

