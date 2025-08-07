知識分子回應 CT Group 對國家發展的真摯呼籲

台北，台灣, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「此時此刻，國內國外的越南人都應以智慧與行動證明我們能夠達成曾被視為遙不可及的夢想。」 CT Group 主席的這番真摯呼籲在 2025 年 7 月 25 日台灣「越南美夢成真」(Vietnam Dreams Come True) 大會上引發熱烈迴響，鼓舞海外越南專家學者及僑胞。

CT Group 主席 Tran Kim Chung 先生表示，愛國情懷與抱負必須化為實際行動，由各地科學家、工程師及專家為國家發展出一分力。 CT Group 擁有雄厚技術基礎及策略思維，矢志將越南打造成高科技國家，從而透過策略性科技項目支持全球越南知識分子（特別是在台者）發展事業而同時與祖國保持連繫。

是次大會由 CT Group 與國立台灣科技大學 (NTUST) 共同主辦，並獲越南勇源慈善基金 (Chen-Yung Vietnam Charity Fund)、越南駐台專家協會 (VNEAT)、駐台越南創新網絡 (Vietnam Innovation Network)、駐台越南學生會 (VSATW) 以及眾多在台越南專家和企業家鼎力支持。

作為全球超過 800 萬越僑的一分子，在台逾 40 萬越南社群是越南快速轉型中的重要助力。 阻礙專家返越或與越南保持連繫的一大主要障礙，在於越南尚未建立足以激發人才潛能的世界級科技生態系統。

為此，CT Group 正在建構全方位高科技生態系統，凝聚來自美國、台灣、韓國、日本、歐洲等地的專業人才…… 集團旗下擁有 68 間成員公司，橫跨 9 大核心科技領域及 3 大傳統產業，深切投入數碼轉型、技術升級及創新研發。

主力企業包括半導體領域先鋒 CT Semiconductor 和 Diginal，持續完善產業價值鏈佈局。 Diginal 的越南工程師成功設計出 12 位元、200 MSPS 的類比數碼轉換器 (ADC) 晶片，應用於數碼轉型及物聯網 (IoT) 領域。 生產流程包括越南設計、台灣光刻製程，最終返回越南進行封裝測試。

與此同時，CT UAV 正引領 16 款無人機 (UAV) 機型的研發、設計及製造，致力讓越南成為東盟 (ASEAN) 無人機生產龍頭國家。 此外，CT Group 作為低空經濟理論代表，旗下擁有核心科技子公司：環境、社會與管治 (ESG) 科技 (CCTPA、CT Modulex)、綠色加密貨幣 (Carbondo)、智能交通 (CT Trains、CTrans)、人工智能 (CTOptimal)、量子科技 (Anam Quantum)、新能源技術 (CT Solar Homes、HydroCo)、基因與細胞技術 (VGCT)。 CT Group 透過 Digital Twin 15 (DT15) 推動國家數碼轉型，並藉 CT Innovation Hub 4.0 建構創新生態系統，致力建立虛擬超級創新大學。

Arete Microelectronics 創辦人兼主席 Ben Tseng 先生評估 CT Group 潛力時表示：「此集團實屬卓越不凡的典範，令人欽佩。 CT Group 正在發展一個橫跨多項高科技領域的生態系統，其中半導體產業更是許多現代工業的關鍵支柱。」

CT Group 透過創投基金、新創培育計劃、與逾百所國內外大學的合作關係，以及全球專家與科學家網絡，大規模投入人才發展。 與芹苴大學的 CTI 合作計劃、與胡志明市國家大學的 VNU350-CT 全球創新獎學金計劃等項目，共獲 400 萬美元經費來招攬全球頂尖人才。

CT Group 的職場環境同樣是吸納全球人才的關鍵因素。 「Tam Tien」模式包括三大支柱：未來區 - 符合六星級標準的工作場所，提供超過 100 項設施；全方位福利政策 - 為員工及其家人提供全面支援；Manus AI - 自動化工作流程、減輕行政負擔的個人人工智能 (AI) 助手。





CT Group 已與 VNEAT 簽訂合作協議

此項目廣受在台越南知識界的熱烈支持。 CT Group 與 VNEAT 簽訂合作協議，進一步推動連繫優越人力資源的目標。 此合作夥伴關係強化半導體與高科技領域的聯動協作，推動創新生態系統發展，為越南經濟成長賦予實質貢獻。

電郵地址：thi.tran.m@ctgroupvietnam.com

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/798db1fd-f650-4312-94f1-c0c3f83de73d



