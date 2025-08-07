AUGA group, RAB
2025-08-07
AUGA group, RAB paskelbė 2024 m. audituotus rezultatus
AUGA group, RAB, kodas 126264360, adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius (toliau – Bendrovė), paskelbė Bendrovės konsoliduotąsias bei atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotąją vadovybės ataskaitą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., taip pat ir ataskaitinio laikotarpio tvaraus verslo ataskaitą (pridedama).
Audituotos 2024 metų Bendrovės ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pajamos siekė 85,4 mln. Eur (77,4 mln. Eur 2023 metais).
Grupė patyrė 32,4 mln. Eur audituoto grynojo nuostolio 2024 metais (neaudituotas 26,9 mln. Eur 2024 metų grynasis nuostolis skelbtas 2025 m. liepos 1 d.). 2023 m. grynasis nuostolis siekė 18,4 mln. Eur.
Auditoriai taip pat pateigė sąlyginę išvadą, kurioje nurodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės ir Grupės gebėjimo tęsti veiklą, susijęs su Bendrovės ir dalies Grupės bendrovių restruktūrizacija (detaliau pateikiama nepriklausomoje auditorių išvadoje).
Kaip Bendrovė skelbė anksčiau, 2024 metai buvo kupini iššūkių. Grupės vadovybė dėjo visas pastangas refinansuoti Grupės bendrovių išleistas obligacijas, kurių išpirkimo terminai buvo 2024 metais, taip pat pratęsti esamas finansavimo sutartis, tačiau, atsižvelgus į tai, kad to sėkmingai atlikti nepavyko, Bendrovė ir dalis jos Grupės bendrovių inicijavo restruktūrizavimo procesus.
Nepaisant sudėtingos Bendrovių grupės situacijos, per 2024 m. „AUGA group“ komanda ėmėsi veiksmų ne tik užtikrinti naują 2025 m. derliaus sezoną, pagerinti primilžius pienininkystės veikloje ir išsaugoti santykius su savo ilgamečiais partneriais ir klientais, bet ir iš esmės persvarstyti Grupės struktūros kuriamas naudas ir vertes, bei optimizuoti jos veikimą, tam, kad ji atitiktų visų lūkesčius – kreditorių, akcininkų ir darbuotojų.
Pagrindinis verslo segmentas, lėmęs didžiausią nuostolį, buvo augalininkystės segmentas, kurio bendrasis nuostolis buvo 10,48 mln. Eur nuostolio. Šiuos nuostolius daugiausiai sąlygojo padidėję gamybos kaštai, mažesnės kainos nei ankstesniais laikotarpiais ir nepalankios oro sąlygos ankštinių kultūrų auginimui šio sezono metu. Papildomai, atsižvelgus į aplinkybes, dėl piniginių srautų poreikio, Grupė didžiąją dalį einamųjų metų derliaus realizavo rudenį, derliaus nuėmimo metu, kuomet istoriškai kainos nėra palankiausios ir tai turėjo papildomos įtakos rezultatui.
Audituotame Grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas Grupės finansinių metų rezultatas skiriasi nuo 2025 m. liepos 1 d. paskelbtų neaudituotų 2024 m. metinių rezultatų1 (toliau – Neaudituoti rezultatai) daugiau kaip 10%. Grynasis nuostolis pagal Neaudituotus rezultatus – 26 866 tūkst. Eur, pagal audituotas Grupės metines finansines ataskaitas – 32 441 tūkst. Eur. Skirtumas – 5 575 tūkst. Eur. Didžioji skirtumo dalis – 5 249 tūkst. Eur – susidarė dėl apskaityto vertės sumažėjimo Grupės kuriamam nematerialiajam turtui. Grupė nusprendė stabdyti technologijų vystymą ir plėtrą, bei iš naujo įvertino kuriamo nematerialaus turto vertę atsižvelgus į tai, kad Grupė šiuo metu negali pateikti kuriamų technologijų plėtros planų dėl neapibrėžtumo.
Kitus skirtumus tarp audituotų ir Neaudituotų rezultatų sudaro 326 tūkst. Eur kito nematerialaus turto sumažėjimas.
Svarbu pabrėžti, kad minėtas vertės sumažėjimas nekeičia likusio turto vertės ir Grupė išlaiko su šiuo kurtu turtu susijusias teises, tačiau šiuo metu negali pateikti patikimų verslo planų, kol nėra stabilizuota Grupės situacija.
2024 m. rugsėjo 4 d. Grupės vadovybė skelbė patikslintą prognozuojamą Grupės EBITDA, kuri siekė 11,5 mln. Eur. Audituose Grupės ataskaitose EBITDA pelnas yra 0,075 mln. Eur. Pagrindinės priežastys, lėmusios tokį nuokrypį:
- Ženkliai prastesnis nei planuota augalininkystės ir biometano segmento bendrasis rezultatas (10,5 mln. Eur nuostolio lyginant su 2,6 mln. Eur pelno prognoze);
- Prastesnis nei planuota grybų auginimo segmento bendrasis pelnas (1,59 mln. Eur lyginant su 2,2 mln. Eur prognoze);
- Didesnės nei planuota veiklos sąnaudos (12 mln. Eur lyginant su 10,4 mln. Eur prognoze);
- EBITDA sumažėjimą iš dalies kompensavo geresnis pienininkystės segmento rezultatas (5,12 mln. Eur lyginant su 2 mln. Eur planu) ir didesnės nusidėvėjimo sąnaudos.
Nors veiklos (pardavimo ir administracinės) sąnaudos didesnės nei planuota, jos yra ženkliai mažesnės lyginant su 2023 metais, kai jos siekė beveik 14 mln. Eur.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340
1 https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b7f2a87cd0c2d9a48c9ea5cab44710405&lang=lt&src=listed
Priedai
- LT Pranesimas (del audituotame ataskaitu rinkinyje rezultato skirtumo) signed
- augagroupab-2024-12-31-0-lt
- AB AUGA Group Auditoriaus išvada 2024