AUGA group, RAB
2025-08-07
AUGA group, AB paskelbė žaliųjų obligacijų ataskaitą
2019 m. gruodžio mėn. AUGA group, AB išleido ir sėkmingai išplatino pirmąją žaliųjų obligacijų dalį. Bendrovė įsipareigojusi kiekvienais metais paskelbti obligacijų lėšų panaudojimo ataskaitą. Žaliųjų obligacijų ataskaitoje (žiūrėti priedą) pateikiama apžvalga apie žaliųjų obligacijų surinktų lėšų panaudojimą iki 2024 m. gruodžio 31 d.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340
Priedas