Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamą restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimas vyks verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius
Akcininkų registracijos pradžia 9:30 val.
Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. rugpjūčio 22 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
- Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Bendrovės valdybos narių rinkimas.
- Atlygio valdybos nariams nustatymas.
- Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
Sprendimų projektai dėl 5-6 klausimų kartu su susijusiais dokumentais ir kita susijusia informacija bus pateikti atskirai kaip šio pranešimo papildymas. Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 1-4 ir 7 klausimais:
1. 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį
Išklausyta.
2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalį.
3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio projektą.
4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra (22 762 493) eurų, tokia tvarka:
|Eil. Nr.
|Rodikliai
|Suma, Eur
|1.
|Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2024 m. gruodžio 31 d.
|2 818 717
|2.
|Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
|(22 762 493)
|3.
|Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
|-
|4.
|Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje
|606 500
|5.
|Akcininkų įnašai nuostoliams dengti
|-
|6.
|Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis
|-
|7.
|Pervedimai iš privalomojo rezervo dengti nuostolius
|2 040 737
|8.
|Pervedimai iš akcijų priedų dengti nuostolius
|6 707 451
|9.
|Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7+8)
|(10 589 088)
|10.
|Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą
|-
|11.
|Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti
|-
|12.
|Pelno paskirstymas į kitus rezervus
|-
|13.
|Pelnas, skiriamas dividendams mokėti
|-
|14.
|Pelnas, skiriamas tantjemoms
|-
|15.
|Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (9-10-11-12-13-14)
|(10 589 088)
7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas
Išklausyta.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 233 803 368 akcijas.
Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000127466.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@auga.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime bus pateikiama kartu su paskutiniu šio pranešimo papildymu ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis bus taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo dienos. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, atsiunčiant Bendrovei registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.
Akcininkai, atvykę į AUGA group, AB, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrą akcijų skaičių ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičių visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, sprendimų projektais bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340
Priedai