Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2025

MONTRĖAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (71,7 M$) ou (29,02 $) par action.
Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca
|ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
|(non vérifié)
|(en millions de dollars, sauf les données par action)
|Pour les trois mois terminés les
|30/06/2025
|30/06/2024
|Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires
|226,3 M
|$
|(71,7 M
|$)
|Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires
|92,75
|$
|(29,02
|$)
Contact:
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082