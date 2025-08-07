Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2025

MONTRĖAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (71,7 M$) ou (29,02 $) par action.

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS

(non vérifié)

(en millions de dollars, sauf les données par action) Pour les trois mois terminés les 30/06/2025 30/06/2024 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 226,3 M $ (71,7 M $) Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 92,75 $ (29,02 $)

Contact:

George Malikotsis, Vice Président, Finance

Tel: (514) 281-8082