Senvest Capital Inc. annonce ses rėsultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2025

MONTRĖAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. a annoncé aujourd’hui un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 226,3 M$ ou 92,75 $ par action pour les trois mois terminés le 30 juin 2025. Pour la période correspondante de 2024, elle avait inscrit un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de (71,7 M$) ou (29,02 $) par action.  

Les états financiers sont disponibles sur le site Sedar+ www.sedarplus.ca

 ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
  
 (non vérifié)
  
 (en millions de dollars, sauf les données par action)  
 Pour les trois mois terminés les  
  
 30/06/2025   30/06/2024  
     
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires   226,3 M$ (71,7 M$) 
     
Résultat par action dilué attribuable aux actionnaires ordinaires       92,75 $ (29,02$) 
       

Contact:
George Malikotsis, Vice Président, Finance
Tel: (514) 281-8082

  


