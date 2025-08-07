Groupe Colabor Inc. procède à une mise à jour sur l’incident de cybersécurité

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (« Colabor » ou la « Société ») (TSX : CGL) désire procéder à une mise à jour à la suite de son annonce du 21 juillet dernier relativement à un incident de cybersécurité ayant impacté ses systèmes informatiques. Dès la détection de l’incident, Colabor a retenu et a travaillé avec des experts externes de premier plan en cybersécurité afin de le contenir et de mener une enquête sur celui-ci.

L’incident a été maîtrisé, la plupart des systèmes de Colabor sont maintenant rétablis et la quasi-totalité des opérations de la Société se déroulent désormais dans le cours normal.

En raison de la nature même de ses activités de distribution alimentaire, la Société n’est présentement pas en mesure d’évaluer pleinement les répercussions de cet incident sur ses produits d’exploitation pour le trimestre en cours ni de l’incidence de cet événement sur son bénéfice en lien avec les produits d’exploitation perdus pendant la période de perturbation de ses activités. Cependant, la Société n’envisage pas, à ce stade, que les répercussions de cet incident auront un impact matériellement significatif sur ses produits d’exploitation pour l’exercice 2025.

L’enquête préliminaire a révélé que certains renseignements personnels d’employés pourraient avoir été compromis. L’enquête se poursuit et nécessitera encore un certain temps avant d’être complétée. Colabor avisera toute personne impactée par cet incident dès que possible. Dans un souci de prudence accrue, Colabor a décidé d’offrir à l’ensemble de ses employés un service de surveillance du crédit. Colabor a également signalé l’incident à la Commission d’accès à l’information ainsi qu’aux autorités policières compétentes.

« À l’occasion de cet incident, nos employés, clients, actionnaires, partenaires et collaborateurs ont toujours été au centre de nos priorités. Grâce au dévouement de nos employés et au soutien de nos experts en cybersécurité, nous avons pu rapidement prendre des mesures pour contenir l’incident et rétablir nos opérations. Nous sortons de cette épreuve plus résilients, unis, et déterminés que jamais à nous montrer dignes de la confiance de ceux que nous servons chaque jour », a déclaré M. Louis Frenette, président et chef de la direction de la Société. « Je tiens à remercier personnellement tous nos employés et experts externes pour leur engagement soutenu tout au long de cet incident ».

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

