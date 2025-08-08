Communiqué de presse

Nicox étend sa ligne de financement flexible existante

5 millions d’actions ajoutées à la ligne de financement en fonds propres existante avec Vester Finance

Les premiers résultats de l’étude confirmatoire de Phase 3 Denali sur NCX 470 sont attendus entre mi-août et mi-septembre 2025



08 août 2025 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une extension de la ligne de financement en fonds propres PACEO1 conclue avec Vester Finance le 5 mars 2025 en y ajoutant un nombre maximal de 5.000.000 d’actions additionnelles (soit une dilution maximale potentielle de 6,43% de son capital actuel2 et 4,26% sur une base diluée3). Les autres termes du financement, tels qu’annoncés le 6 mars 2025, demeurent inchangés notamment les conditions et prix d’émission des actions additionnelles4.



Sur la base de la position de trésorerie estimée et de la dette, ainsi que des revenus d'étape à recevoir dans le cadre d’accords existants, la Société estime qu'elle est financée jusqu’au 3ème trimestre 2026. Cet horizon de trésorerie n’inclut pas les produits à recevoir du financement annoncé ce jour mais pourra être étendu selon sa performance. Si l'une des hypothèses concernant les revenus et les coûts estimés venait à changer, cela pourrait avoir un impact sur la trésorerie de la Société.



Conformément aux termes de l’accord signé le 7 août 2025, Vester Finance s’est engagé à souscrire, à sa discrétion, jusqu’à 5.000.000 d’actions ordinaires supplémentaires de la Société, suivant les termes du contrat décrits dans le Communiqué de Presse du 6 mars 2025. A titre indicatif, sur la base du cours actuel5, le montant brut total du financement représenterait potentiellement 3,1 millions d’euros. Dans l’hypothèse d’une utilisation intégrale de l’extension de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1,00% du capital de la Société avant sa mise en place, verrait sa participation réduite à 0,94% du capital. La Société peut résilier ce contrat à tout moment sans pénalité.



Cette opération a été autorisée par le Directeur Général en vertu de la subdélégation lui ayant été accordée par le Conseil d’administration de la Société le 7 août 2025, lequel a lui-même utilisé la délégation octroyée par l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société le 27 juin 2025, au titre de la 13ème résolution6. Elle ne donne pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).



Vester Finance, qui détient environ 4% du capital social, agît en qualité d’actionnaire de Nicox ainsi qu’en qualité d’investisseur susceptible de céder tout ou partie des actions à plus ou moins brève échéance.







Facteurs de risque



Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés à la section 3 du « Rapport annuel 2024 » disponible sur le site de Nicox (www.nicox.com).



La vente des actions sur le marché est susceptible d’avoir une incidence sur la volatilité et la liquidité du titre, comme sur le cours de l’action de la Société.



Le nombre d’actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l’objet d’une communication sur le site Internet de la Société.





A propos de Nicox

Nicox SA est une société internationale spécialisée en ophtalmologie développant des solutions innovantes visant au maintien de la vision et à l’amélioration de la santé oculaire. Le principal programme en développement clinique de Nicox est le NCX 470 (bimatoprost grénod), un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire, licencié à Ocumension Therapeutics pour les marchés Chinois, Coréens et d’Asie du Sud-Est et à Kowa dans le reste du monde. Nicox mène également un programme de recherche préclinique NCX 1728, un donneur d’oxyde de nitrique phosphodiestérase-5 inhibiteur, avec Glaukos. Le premier produit de Nicox, VYZULTA®, licencié exclusivement au niveau mondial à Bausch + Lomb, dans le glaucome, est commercialisé aux Etats-Unis et sur 15 autres territoires. Nicox génère des revenus provenant de ZERVIATE® dans la conjonctivite allergique, licencié dans plusieurs territoires, notamment à Harrow, Inc. pour les Etats-Unis et à Ocumension Therapeutics pour les marchés chinois et dans la majorité des pays d’Asie du Sud-Est.



Nicox dont le siège social est à Sophia Antipolis (France), est cotée sur Euronext Growth Paris (Mnémo : ALCOX) et fait partie de l’indice CAC Healthcare.



Pour plus d’informations www.nicox.com

Contacts

Nicox

Gavin Spencer

Chief Executive Officer

+33 (0)4 97 24 53 00

communications@nicox.com

