Transaction in own shares

 Source: OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
08 August 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 07 August 2025 it had purchased a total of 40,080 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased40,080--
Highest price paid (per ordinary share)561.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)557.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)559.48p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 363,469,926 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 363,469,926.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
07-08-202516:28:25GBp234559.00XLONxHaNqTs8Q@Q
07-08-202516:24:35GBp334558.50XLONxHaNqTs8Q03
07-08-202516:24:35GBp808558.50XLONxHaNqTs8Q0B
07-08-202516:24:35GBp218559.00XLONxHaNqTs8Q0C
07-08-202516:24:10GBp233559.00XLONxHaNqTs8Q3E
07-08-202516:23:29GBp263559.00XLONxHaNqTs8QDc
07-08-202516:23:29GBp290559.00XLONxHaNqTs8QDe
07-08-202516:21:31GBp206559.00XLONxHaNqTs8QBg
07-08-202516:21:31GBp49559.00XLONxHaNqTs8QBi
07-08-202516:21:31GBp229559.00XLONxHaNqTs8QBk
07-08-202516:19:33GBp235559.00XLONxHaNqTs8QJW
07-08-202516:19:33GBp41559.00XLONxHaNqTs8QJY
07-08-202516:17:35GBp275559.00XLONxHaNqTs8QP3
07-08-202516:15:37GBp305559.00XLONxHaNqTs8Rcn
07-08-202516:13:39GBp36559.00XLONxHaNqTs8RYj
07-08-202516:13:39GBp40559.00XLONxHaNqTs8RYl
07-08-202516:13:39GBp253559.00XLONxHaNqTs8RYn
07-08-202516:11:41GBp261559.00XLONxHaNqTs8RlR
07-08-202516:02:56GBp311558.50XLONxHaNqTs8Rp@
07-08-202515:57:40GBp1,282559.00XLONxHaNqTs8RNp
07-08-202515:57:18GBp771560.00XLONxHaNqTs8RSm
07-08-202515:57:18GBp56560.00XLONxHaNqTs8RSo
07-08-202515:57:17GBp248560.00XLONxHaNqTs8RSw
07-08-202515:57:17GBp748560.00XLONxHaNqTs8RS0
07-08-202515:57:17GBp182560.00XLONxHaNqTs8RS2
07-08-202515:57:17GBp462560.00XLONxHaNqTs8RSB
07-08-202515:57:17GBp334560.00XLONxHaNqTs8RSD
07-08-202515:57:17GBp267560.00XLONxHaNqTs8RSQ
07-08-202515:57:17GBp488560.00XLONxHaNqTs8RSS
07-08-202515:57:17GBp67560.00XLONxHaNqTs8RSO
07-08-202515:57:17GBp948559.50XLONxHaNqTs8RVY
07-08-202515:49:10GBp288560.00XLONxHaNqTs8OAK
07-08-202515:25:05GBp483559.50XLONxHaNqTs85LV
07-08-202515:08:05GBp456559.50XLONxHaNqTs81XG
07-08-202515:07:59GBp664559.50XLONxHaNqTs81XV
07-08-202515:03:07GBp747559.00XLONxHaNqTs81q$
07-08-202514:54:07GBp372559.50XLONxHaNqTs813I
07-08-202514:53:54GBp214559.50XLONxHaNqTs812V
07-08-202514:53:54GBp266559.50XLONxHaNqTs81DX
07-08-202514:49:07GBp460560.00XLONxHaNqTs81IT
07-08-202514:47:38GBp300560.00XLONxHaNqTs8EnT
07-08-202514:47:38GBp448560.00XLONxHaNqTs8EnV
07-08-202514:41:35GBp730560.00XLONxHaNqTs8EVA
07-08-202514:33:05GBp417560.00XLONxHaNqTs8FKC
07-08-202514:32:41GBp597560.50XLONxHaNqTs8FHz
07-08-202514:31:20GBp351561.00XLONxHaNqTs8FIA
07-08-202514:28:26GBp490560.50XLONxHaNqTs8CZT
07-08-202514:25:29GBp329560.00XLONxHaNqTs8CgY
07-08-202514:15:33GBp730559.00XLONxHaNqTs8CPy
07-08-202514:11:43GBp374559.50XLONxHaNqTs8DDO
07-08-202514:02:33GBp428558.50XLONxHaNqTs8Acb
07-08-202514:02:33GBp452558.50XLONxHaNqTs8AcZ
07-08-202514:02:33GBp310558.50XLONxHaNqTs8Acd
07-08-202514:02:33GBp390558.50XLONxHaNqTs8Acm
07-08-202514:02:33GBp457558.50XLONxHaNqTs8Acs
07-08-202513:42:55GBp457559.00XLONxHaNqTs8A03
07-08-202513:15:46GBp328558.00XLONxHaNqTs8B7w
07-08-202513:15:46GBp692558.50XLONxHaNqTs8B70
07-08-202512:58:02GBp301558.00XLONxHaNqTs88gF
07-08-202512:57:46GBp677558.50XLONxHaNqTs88r0
07-08-202512:41:08GBp358558.00XLONxHaNqTs88Kd
07-08-202512:28:20GBp330559.00XLONxHaNqTs89qV
07-08-202512:27:20GBp410559.00XLONxHaNqTs89so
07-08-202512:12:58GBp320557.50XLONxHaNqTs89Kr
07-08-202512:12:58GBp399557.50XLONxHaNqTs89Kx
07-08-202512:00:07GBp426558.00XLONxHaNqTs9sjq
07-08-202511:59:59GBp511558.50XLONxHaNqTs9si9
07-08-202511:44:51GBp235559.00XLONxHaNqTs9tZc
07-08-202511:43:31GBp246559.00XLONxHaNqTs9tYz
07-08-202511:42:58GBp531559.00XLONxHaNqTs9tjn
07-08-202511:42:14GBp59559.00XLONxHaNqTs9tid
07-08-202511:42:01GBp54559.00XLONxHaNqTs9tiH
07-08-202511:33:05GBp627559.00XLONxHaNqTs9tx5
07-08-202511:09:01GBp310559.00XLONxHaNqTs9rbW
07-08-202511:09:01GBp215558.50XLONxHaNqTs9qQU
07-08-202511:09:01GBp668559.50XLONxHaNqTs9rbf
07-08-202510:46:44GBp359560.00XLONxHaNqTs9oXS
07-08-202510:44:00GBp23560.00XLONxHaNqTs9ofs
07-08-202510:40:51GBp514560.00XLONxHaNqTs9oo9
07-08-202510:40:51GBp732560.50XLONxHaNqTs9ooD
07-08-202510:20:06GBp305560.00XLONxHaNqTs9oHV
07-08-202510:14:55GBp287560.50XLONxHaNqTs9oRP
07-08-202510:13:28GBp231560.00XLONxHaNqTs9pXe
07-08-202510:13:28GBp466560.00XLONxHaNqTs9pXi
07-08-202510:12:46GBp149560.00XLONxHaNqTs9pZg
07-08-202510:12:46GBp104560.00XLONxHaNqTs9pZi
07-08-202509:50:31GBp293559.50XLONxHaNqTs9pEt
07-08-202509:40:52GBp379559.50XLONxHaNqTs9maW
07-08-202509:40:52GBp263559.00XLONxHaNqTs9mbU
07-08-202509:40:52GBp310560.00XLONxHaNqTs9maa
07-08-202509:40:52GBp434560.00XLONxHaNqTs9mac
07-08-202509:15:34GBp457560.00XLONxHaNqTs9mTr
07-08-202509:15:34GBp416560.00XLONxHaNqTs9mTz
07-08-202509:15:34GBp25560.00XLONxHaNqTs9mT$
07-08-202509:15:34GBp142560.00XLONxHaNqTs9mT1
07-08-202509:08:20GBp705560.50XLONxHaNqTs9nf0
07-08-202508:46:37GBp277559.50XLONxHaNqTs9@eQ
07-08-202508:41:24GBp372560.00XLONxHaNqTs9@mm
07-08-202508:39:12GBp295560.50XLONxHaNqTs9@zW
07-08-202508:31:12GBp451560.50XLONxHaNqTs9@CG
07-08-202508:30:11GBp412560.50XLONxHaNqTs9@9l
07-08-202508:22:45GBp39560.00XLONxHaNqTs9@It
07-08-202508:22:45GBp570560.00XLONxHaNqTs9@Iv
07-08-202508:20:13GBp457560.50XLONxHaNqTs9@VB
07-08-202508:20:06GBp457561.00XLONxHaNqTs9@UX
07-08-202508:18:40GBp775561.50XLONxHaNqTs9@OF

