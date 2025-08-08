Boralex annonce le départ de son chef de la direction financière

MONTRÉAL, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que Bruno Guilmette, Premier vice-président et chef de la direction financière, a choisi de relever de nouveaux défis en saisissant une nouvelle opportunité professionnelle, après près de sept ans passés chez Boralex. Il demeurera en poste jusqu’au 12 septembre 2025 afin d’assurer une transition fluide.

Leader respecté, Bruno Guilmette a joué un rôle déterminant dans l’évolution financière de Boralex au cours des six dernières années, une période marquée par une forte croissance et pendant laquelle la mise en œuvre du Plan stratégique 2025 a permis à l’entreprise de doubler de taille. Il a déployé chez Boralex une vision disciplinée de la gestion financière et une approche renouvelée des marchés financiers. Sous son leadership, l’entreprise a concrétisé plusieurs transactions et financements, dont la vente à Energy Infrastructure Partners de 30 % du portefeuille d’actifs en exploitation et de projets en développement en France. Il a aussi dirigé la mise en place d’une structure financière solide, flexible et diversifiée pour la Société, un atout indispensable dans la réalisation de la nouvelle Stratégie 2030 dévoilée en juin dernier.

Pour assurer un intérim solide, Stéphane Milot, vice-président relations aux investisseurs, planification et analyse financière, assurera la fonction de Premier vice-président et chef de la direction financière à compter du 13 septembre 2025. Monsieur Milot est à l’emploi de Boralex et travaille en étroite collaboration avec Bruno Guilmette depuis plus de six ans. En s’appuyant sur l’équipe en place, sa vaste expérience, son leadership reconnu à travers l’entreprise ainsi que sa profonde expertise des marchés et des relations avec les investisseurs, il garantira la continuité des activités.

« Je salue la précieuse contribution et le dévouement de Bruno depuis le début de son mandat. Rappelons que Bruno a entre autres contribué, avec l’ensemble des équipes de Boralex, à atteindre nos objectifs financiers du Plan stratégique 2025, à entrer dans un nouveau marché en Europe, à clôturer de nombreux financements de projets et corporatifs, et à tant d’autres avancées qui nous placent aujourd’hui dans une trajectoire financière avantageuse. Grâce à sa vision claire et son engagement constant, nous entamons notre nouveau cycle stratégique dans une position financière solide », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Ce fut un grand plaisir d’être chef de la direction financière chez Boralex et de travailler avec ce formidable groupe de collègues dévoués. Je fais cette transition en toute confiance, car je laisse derrière moi une équipe solide, expérimentée et engagée. Sous la direction de Stéphane, cette équipe poursuivra avec ambition et rigueur le travail amorcé pour la mise en œuvre de la Stratégie 2030. L’entreprise est en bonne santé financière, soutenue par un bilan solide, et dispose de toutes les compétences et atouts nécessaires pour saisir les opportunités à venir. Je regarde le chemin parcouru avec une grande fierté », a déclaré Bruno Guilmette.

Le processus de recrutement pour pourvoir le poste de façon permanente est en cours. Les candidatures internes et externes seront évaluées diligemment, dans le but d’aborder le nouveau cycle stratégique de Boralex avec un leadership fort et mobilisateur au sein de l’équipe de direction, tout en maintenant la discipline financière et le rythme de croissance soutenus portés par M. Guilmette.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué incluant, sans limitation, celles relatives au processus de sélection d’un remplaçant pour le poste de Premier vice-président et chef de la direction financière, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, incluant les facteurs abordés dans les rubriques traitant des facteurs de risque et des facteurs d’incertitude figurant dans le rapport de gestion de Boralex pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % et elle s’établit aujourd’hui à 3,3 GW. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram.

