Boralex annonce la nomination d’André Courville à titre de président du conseil d’administration

MONTRÉAL, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la nomination de M. André Courville à titre de Président du Conseil d’administration. Il succèdera ainsi le 30 septembre prochain à M. Alain Rhéaume, qui a annoncé sa retraite en juin dernier après 15 ans de contribution au Conseil, dont huit à titre de Président.

À la suite de l’annonce du départ à la retraite de M. Rhéaume, le Comité de gouvernance du Conseil d’administration a amorcé et complété diligemment le processus de sélection de son successeur. M. Courville, membre du Conseil d’administration de Boralex depuis 2019, prend ainsi les rênes du Conseil alors que Boralex amorce un nouveau cycle stratégique après le dévoilement, en juin dernier, de sa Stratégie 2030.

« Je suis heureux de passer le flambeau à André Courville pour mener Boralex vers de nouveaux succès. André est la bonne personne pour prendre ma relève et assumer une présidence créatrice de valeur pour Boralex. Sa vaste expérience à l’international auprès d’entreprises d’envergure et en croissance et en tant qu’administrateur de sociétés lui permettront d’assurer le leadership essentiel pour l’atteinte des objectifs stratégiques et financiers de Boralex », a déclaré Alain Rhéaume.

« C’est avec plaisir et humilité que j’accepte cet important mandat, et je remercie mes collègues du Conseil d’administration pour la confiance accordée. Je crois profondément à la mission de Boralex, et je compte m’appuyer sur chacun de mes collègues administrateurs dont les compétences variées et complémentaires permettent de soutenir l’équipe de direction et la compagnie dans la réalisation de son plan stratégique 2030 », a déclaré André Courville.

« Au nom de tous les employés et partenaires d’affaires de Boralex, je tiens à exprimer à nouveau ma gratitude pour l’apport immense d’Alain Rhéaume au succès de l’entreprise, et je souhaite la bienvenue à M. André Courville dans ce nouveau rôle. M. Courville pourra compter sur la contribution du comité de direction dans cette transition, et sur notre engagement indéfectible au succès de Boralex », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

