Harvia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2025 KLO 16.00


Harvia Oyj on vastaanottanut 8.8.2025 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n (Helsinki, Suomi) osuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 8.8.2025 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Nordea Funds Oy:n kokonaisosuus Harvia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista ja äänistä% osakkeista ja

äänistä

rahoitusvälineiden

kautta		Yhteen

laskettu

%-osuus		Kohdeyhtiön

osakkeiden

ja äänten

kokonaismäärä
Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen		5,02 %-5,02 %18 694 236
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)----

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

 Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelajiSuora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)		Suora
(AML 9:5)		Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000306873939 140-5,02 %-
A YHTEENSÄ939 1405,02 %

HARVIA OYJ


Lisätietoja:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

puh: +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia lyhyesti

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/


