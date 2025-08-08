SAN FRANCISCO, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Point Partners mengumumkan penutupan pertama Rubicon Point Fund II-nya, sarana investasi real estate yang menargetkan peluang situasi khusus di Pesisir Barat AS dengan fokus strategis pada Area San Francisco Bay. Fund II yang diluncurkan pada bulan Januari 2025 merupakan sarana investasi agnostik yang bertipe properti sehingga memberikan keleluasaan untuk tetap fleksibel dan siap mengambil peluang di lingkungan pasar yang berkembang dengan pesat saat ini.

Fund II menandai kembalinya Rubicon ke akar, melalui investasi di pasar yang terdislokasi dengan target memperoleh imbal hasil yang lebih besar. Rubicon yang pengalamannya semakin terasah pasca Krisis Keuangan Global ingin memanfaatkan dislokasi harga saat ini yang didorong oleh efek COVID-19 dan suku bunga yang meningkat tajam.

“Kami meyakini kondisi saat ini menghadirkan beberapa diskon yang sangat menarik untuk real estate bermutu tinggi dan menghasilkan arus kas yang terlihat dalam tiga dekade terakhir,” ujar Razmig Boladian, Mitra Pengurus di Rubicon Point Partners. “Momen unik ini lebih lanjut semakin kuat berkat tren positif (tailwind) yang berasal dari pertumbuhan di sektor AI dan tingkat pentingnya AI yang meningkat dalam dampak ekonomi dan geopolitik dunia. Karena AS mempertahankan keunggulan sejak awal dalam perlombaan AI skala global—dengan San Francisco dan Silicon Valley menjadi yang terdepan—kami melihat kesempatan emas yang unik di persimpangan antara disrupsi pasar dan permintaan yang didorong oleh inovasi.”

Rubicon bangga dapat menyambut beragam grup mitra terbatas baru bersama banyak investor yang kembali bergabung. Di lingkungan pengumpulan dana yang sangat kompetitif, perusahaan sangat berterima kasih atas keyakinan dan kepercayaan berkelanjutan dari basis investornya.

“Semangat kami terpacu setelah melihat peluang pada bidang yang menjadi pilihan investasi kami dan kekuatan kemitraan kami,” ujar Ani Vartanian, Mitra Pengurus di Rubicon Point Partners. “Ini adalah lingkungan pengumpulan modal yang menantang, tetapi di antara data yang kami kumpulkan, peluang yang kami lihat, dan tren positif jangka panjang yang kami alami, kami sangat optimistis dengan cara klasik ini dan semua hal yang kami targetkan akan penuhi untuk para investor kami.”

Rubicon terus mengupayakan investasi yang sejalan dengan dasar pemikiran dengan tingkat keyakinan tinggi: yang menargetkan aset yang berada di lokasi bagus dan bermutu tinggi yang menghadapi kompleksitas jangka pendek, tetapi menawarkan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Dengan momentum kuat dan rangkaian penawaran bagus yang dapat difinalisasi, perusahaan berhadap dapat melanjutkan kesuksesan dari penutupan awal ini seiring berjalannya Fund II sepanjang tahun 2025.

Tentang Rubicon Point Partners

Rubicon Point Partners, LLC ("Rubicon") adalah perusahaan investasi real estate komersial yang berbasis di San Fransico dan didirikan selama Krisis Keuangan Besar tahun 2011. Sebagai investor, operator, dan pengelola yang terintegrasi secara vertikal dengan divisi penelitian dan inovasi internal, Rubicon Labs, perusahaan ini menerapkan pendekatan berbasis dasar pemikiran kuat terhadap investasi real estate. Sejak tahun 2010, Rubicon telah menghimpun tujuh sarana investasi atas nama investor institusional. Saat ini, perusahaan terus memanfaatkan strategi dengan keterlibatan langsung untuk mengidentifikasi dan menjalankan peluang dengan tingkat keyakinan tinggi di pasar yang terdislokasi, tetapi sedang mengalami pemulihan.