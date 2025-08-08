COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres juillet 2025

PROGRAMME DE RACHAT
           
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :juillet-25       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
           
Solde au 30/06/2025, date de la dernière déclaration :    41 160  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     2 474  
Nombre de titres vendus dans le mois :     967  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/07/2025GILBERT DUPONTVente24Liquidite90,5000 €2 172,0000 € 
01/07/2025GILBERT DUPONTAchat100Rachat90,5980 €9 059,8000 € 
02/07/2025GILBERT DUPONTVente80Liquidite91,4900 €7 319,2000 € 
02/07/2025GILBERT DUPONTAchat100Rachat91,3680 €9 136,8000 € 
02/07/2025GILBERT DUPONTAchat12Liquidite91,5667 €1 098,8000 € 
03/07/2025GILBERT DUPONTVente86Liquidite92,2512 €7 933,6000 € 
03/07/2025GILBERT DUPONTAchat109Rachat91,6661 €9 991,6000 € 
03/07/2025GILBERT DUPONTAchat30Liquidite91,9333 €2 758,0000 € 
04/07/2025GILBERT DUPONTVente67Liquidite92,1552 €6 174,4000 € 
04/07/2025GILBERT DUPONTAchat111Rachat91,8000 €10 189,8000 € 
04/07/2025GILBERT DUPONTAchat105Liquidite91,5257 €9 610,2000 € 
07/07/2025GILBERT DUPONTVente57Liquidite91,8140 €5 233,4000 € 
07/07/2025GILBERT DUPONTAchat110Rachat92,0000 €10 120,0000 € 
08/07/2025GILBERT DUPONTVente36Liquidite91,7167 €3 301,8000 € 
08/07/2025GILBERT DUPONTAchat91Rachat92,0000 €8 372,0000 € 
09/07/2025GILBERT DUPONTVente46Liquidite92,6957 €4 264,0000 € 
09/07/2025GILBERT DUPONTAchat113Rachat92,9929 €10 508,2000 € 
09/07/2025GILBERT DUPONTAchat40Liquidite92,4700 €3 698,8000 € 
10/07/2025GILBERT DUPONTVente15Liquidite92,3333 €1 385,0000 € 
10/07/2025GILBERT DUPONTAchat109Rachat92,4000 €10 071,6000 € 
11/07/2025GILBERT DUPONTVente6Liquidite91,8000 €550,8000 € 
11/07/2025GILBERT DUPONTAchat106Rachat92,2000 €9 773,2000 € 
11/07/2025GILBERT DUPONTAchat107Liquidite91,9907 €9 843,0000 € 
14/07/2025GILBERT DUPONTAchat108Rachat91,8000 €9 914,4000 € 
14/07/2025GILBERT DUPONTAchat93Liquidite91,6237 €8 521,0000 € 
15/07/2025GILBERT DUPONTVente81Liquidite91,5407 €7 414,8000 € 
15/07/2025GILBERT DUPONTAchat66Rachat91,5273 €6 040,8000 € 
16/07/2025GILBERT DUPONTVente30Liquidite92,0000 €2 760,0000 € 
16/07/2025GILBERT DUPONTAchat108Rachat92,0000 €9 936,0000 € 
16/07/2025GILBERT DUPONTAchat59Liquidite91,7119 €5 411,0000 € 
17/07/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite91,6000 €916,0000 € 
17/07/2025GILBERT DUPONTAchat101Rachat91,6000 €9 251,6000 € 
17/07/2025GILBERT DUPONTAchat129Liquidite91,4202 €11 793,2100 € 
18/07/2025GILBERT DUPONTVente120Liquidite91,4333 €10 972,0000 € 
18/07/2025GILBERT DUPONTAchat103Rachat91,2194 €9 395,6000 € 
18/07/2025GILBERT DUPONTAchat2Liquidite91,2000 €182,4000 € 
21/07/2025GILBERT DUPONTVente108Liquidite91,7037 €9 904,0000 € 
21/07/2025GILBERT DUPONTAchat80Rachat91,8000 €7 344,0000 € 
22/07/2025GILBERT DUPONTVente61Liquidite92,3213 €5 631,6000 € 
22/07/2025GILBERT DUPONTAchat37Rachat92,2865 €3 414,6000 € 
23/07/2025GILBERT DUPONTVente22Liquidite92,9091 €2 044,0000 € 
23/07/2025GILBERT DUPONTAchat53Rachat92,9925 €4 928,6000 € 
24/07/2025GILBERT DUPONTVente21Liquidite93,3333 €1 960,0000 € 
24/07/2025GILBERT DUPONTAchat5Rachat93,4000 €467,0000 € 
25/07/2025GILBERT DUPONTAchat37Rachat93,6054 €3 463,4000 € 
28/07/2025GILBERT DUPONTVente9Liquidite94,0000 €846,0000 € 
28/07/2025GILBERT DUPONTAchat63Rachat93,9905 €5 921,4000 € 
29/07/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite94,2000 €942,0000 € 
29/07/2025GILBERT DUPONTAchat49Rachat94,2204 €4 616,8000 € 
29/07/2025GILBERT DUPONTAchat7Liquidite94,0000 €658,0000 € 
30/07/2025GILBERT DUPONTVente51Liquidite95,1961 €4 855,0000 € 
30/07/2025GILBERT DUPONTAchat52Rachat95,0000 €4 940,0000 € 
30/07/2025GILBERT DUPONTAchat10Liquidite95,0000 €950,0000 € 
31/07/2025GILBERT DUPONTVente27Liquidite95,1926 €2 570,2000 € 
31/07/2025GILBERT DUPONTAchat49Rachat95,2000 €4 664,8000 € 
31/07/2025GILBERT DUPONTAchat20Liquidite94,8700 €1 897,4000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)  
           
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / Terme


Échéance


Prix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires  
 
          
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES   
            
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / Terme


Échéance


Prix d'exercicePrimeMarché organisé /
gré à gré		Commentaires   
  

