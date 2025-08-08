COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres juillet 2025

PROGRAMME DE RACHAT

Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation

SIREN : 552018731 LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940

Dénomination sociale de l'émetteur : LEBON

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) actions Date de début du programme 21/05/2025

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : juillet-25

I. INFORMATIONS CUMULEES

Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 39 163 3,34%

Solde au 30/06/2025, date de la dernière déclaration : 41 160

Nombre de titres achetés dans le mois : 2 474

Nombre de titres vendus dans le mois : 967

Nombre de titres transférés (1) dans le mois

Nombre de titres annulés dans le mois :

Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois