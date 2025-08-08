Saputo annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 5 juin 2025 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 8 août 2025.

Chacun des dix candidats suivants proposés par le conseil d’administration a été élu à titre d’administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :



Voté en faveur

Voté contre

% en faveur

% contre Lino A. Saputo 334 146 271 10 393 406 96,98 % 3,02 % Victor L. Crawford 344 340 917 198 761 99,94 % 0,06 % Olu Fajemirokun-Beck 343 651 721 887 957 99,74 % 0,26 % Anthony M. Fata 339 150 146 5 389 532 98,44 % 1,56 % Annalisa King 339 724 696 4 814 982 98,60 % 1,40 % Karen Kinsley 343 160 615 1 379 063 99,60 % 0,40 % Diane Nyisztor 343 680 834 858 844 99,75 % 0,25 % Franziska Ruf 343 693 570 846 108 99,75 % 0,25 % Stanley H. Ryan 343 687 063 852 615 99,75 % 0,25 % Annette Verschuren 341 855 501 2 684 177 99,22 % 0,78 %

À propos de Saputo

