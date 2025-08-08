Saputo annonce l’élection des administrateurs

 | Source: Saputo Inc. Saputo Inc.

MONTRÉAL, 08 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 5 juin 2025 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 8 août 2025.

Chacun des dix candidats suivants proposés par le conseil d’administration a été élu à titre d’administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :

 
Voté en faveur
Voté contre
% en faveur
% contre
     
Lino A. Saputo334 146 27110 393 40696,98 %3,02 %
Victor L. Crawford344 340 917198 76199,94 %0,06 %
Olu Fajemirokun-Beck343 651 721887 95799,74 %0,26 %
Anthony M. Fata339 150 1465 389 53298,44 %1,56 %
Annalisa King339 724 6964 814 98298,60 %1,40 %
Karen Kinsley343 160 6151 379 06399,60 %0,40 %
Diane Nyisztor343 680 834858 84499,75 %0,25 %
Franziska Ruf343 693 570846 10899,75 %0,25 %
Stanley H. Ryan343 687 063852 61599,75 %0,25 %
Annette Verschuren341 855 5012 684 17799,22 %0,78 %
 

À propos de Saputo
Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de FacebookInstagram et LinkedIn.

Demandes investisseurs
Nicholas Estrela
Directeur principal, relations avec les investisseurs
1-514-328-3117

Demandes média
1-514-328-3141 / 1-866-648-5902
media@saputo.com


Attachments

SAPUTO ANNONCE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS.pdf

Recommended Reading