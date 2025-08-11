Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 août au 8 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 4 août au 8 août 2025

Saint-Cloud, le 11 août 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 août 2025 au 8 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/08/2025FR001243512120 14024,2200XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/08/2025FR00124351214 67324,1057DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/08/2025FR00124351216 85024,2535XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/08/2025FR00124351216 00024,4286XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/08/2025FR00124351211 50024,7260DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/08/2025FR001243512116 00025,0902XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/08/2025FR00124351211 00024,9800DXE
 Total56 16324,5118 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

