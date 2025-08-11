Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 4 août au 8 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 4 août au 8 août 2025

Saint-Cloud, le 11 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 août 2025 au 8 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/08/2025 FR0012435121 20 140 24,2200 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/08/2025 FR0012435121 4 673 24,1057 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/08/2025 FR0012435121 6 850 24,2535 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/08/2025 FR0012435121 6 000 24,4286 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/08/2025 FR0012435121 1 500 24,7260 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/08/2025 FR0012435121 16 000 25,0902 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/08/2025 FR0012435121 1 000 24,9800 DXE Total 56 163 24,5118

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

