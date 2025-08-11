Endeligt køb af 38 rækkehuse i Røde Kro

Herlev 11 august 2025

Selskabsmeddelelse 36/2025 S

Køb af 38 rækkehuse i Røde Kro er gennemført.

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 11/2025, at man havde gennemført et betinget køb af 38 rækkehuse i Fladhøjparken 137-211 i Røde Kro for i alt DKK 62.5 mio.

Der henvises til tidligere selskabsmeddelelse for yderligere info.

Alle betingelser for købet er nu opfyldt og overtagelsen er nu tinglyst og endelig og er sket med virkning af 3 juli 2025.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontakt:

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

