Endeligt køb af 38 rækkehuse i Røde Kro

Herlev 11 august 2025
Selskabsmeddelelse 36/2025                                                                      S

Køb af 38 rækkehuse i Røde Kro er gennemført.
Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 11/2025, at man havde gennemført et betinget køb af 38 rækkehuse i Fladhøjparken 137-211 i Røde Kro for i alt DKK 62.5 mio.

Der henvises til tidligere selskabsmeddelelse for yderligere info.

Alle betingelser for købet er nu opfyldt og overtagelsen er nu tinglyst og endelig og er sket med virkning af 3 juli 2025.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakt:
Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til CEO Michael Hove på telefon 28 12 66 09.

Om SIG:
SIG er noteret på Nasdaq Copenhagens hovedbørs, og ejes af ca. 1500 aktionærer. Selskabet investerer i ejendomme, kreditobligationer samt kapitalandele. Selskabet har en aktiv tilgang til alle sine investeringer, som er nøje udvalgt efter en grunding screening, investeringsindstilling og endelig godkendelse i bestyrelsen. Ledelsen/bestyrelsen foretager løbende en aktiv allokering af sin egenkapital ift. ønsket om en risikospredning både i aktivklasser samt indenfor den enkelte aktivklasse.

Selskabets målsætning er at forrente egenkapitalen med gennemsnitligt 10-15% årligt, baseret på selskabets investeringer i ejendomme, kreditobligationer og kapitalandele. Afkastet vil variere fra år til år, da der vil være udsving i selskabernes værdi samt årlige reguleringer på ejendommene.

