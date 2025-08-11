Festi hf.: Endurkaup vika 32

Í 32. viku 2025 keypti Festi alls 160.000 eigin hluti fyrir 48.140.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|32
|5.8.2025
|13:21:22
|50.000
|302
|15.100.000
|32
|6.8.2025
|10:02:45
|40.000
|301
|12.040.000
|32
|8.8.2025
|10:13:54
|70.000
|300
|21.000.000
|160.000
|48.140.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 1.066.226 hluti eða 0,34% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 980.000 eigin hluti fyrir 292.780.000 kr. og á í dag 1.226.226 hluti sem samsvarar 0,39% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).