Sondage Allstate : Près de la moitié des animaux de compagnie au Canada risquent des blessures en n’étant pas attachés lors de déplacements en voiture

MARKHAM, Ontario, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’approche de la longue fin de semaine de la fête du Travail, de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie se préparent pour une dernière escapade estivale. Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate ») lance une campagne pour encourager les Canadiens à repenser la façon dont ils voyagent avec leurs compagnons à quatre pattes et à prioriser leur sécurité.

Un nouveau sondage commandé par Allstate soulève d’importantes préoccupations en matière de sécurité.

Bien que 84 % des propriétaires de chiens et de chats disent voyager avec leur animal au moins une fois par an, seulement 50 % d’entre eux utilisent un dispositif de retenue, comme un harnais attaché à une ceinture de sécurité (12 %) ou une cage de transport (32 %) et 47 % affirment que leur animal ne serait pas protégé en cas d’accident.

Selon le sondage, les propriétaires de chiens sont plus susceptibles de laisser leur animal en liberté dans le véhicule (61 %), tandis que les propriétaires de chats se montrent généralement plus prudents, 63 % d’entre eux affirmant garder leur animal attaché ou maintenu de façon sécuritaire.

« Laisser son animal se promener librement dans la voiture peut sembler inoffensif, mais c’est en réalité très risqué, tant pour l’animal que pour les autres usagers de la route. En cas de freinage brusque ou de collision, un animal non retenu peut être projeté dans l’habitacle ou même éjecté du véhicule, ce qui peut entraîner des blessures graves. Il peut aussi distraire le conducteur ou nuire au travail des secouristes après un accident », explique Marc Tannous, directeur d'agence chez Allstate du Canada. « On peut avoir l’impression que l’utilisation d’un dispositif de retenue est superflue ou contraignante, mais il s’agit d’une façon simple de protéger son animal et de voyager en toute sécurité. »

Allstate encourage des déplacements sécuritaires pour les animaux de compagnie

M. Tannous partage des conseils importants pour aider les propriétaires d’animaux à assurer leur sécurité et leur bien-être lors de leurs déplacements.

Utilisez un dispositif de retenue approprié . Qu’il s’agisse d’une cage de transport bien aérée ou d’un harnais testé en cas de collisions, le fait de sécuriser votre chat ou votre chien contribue à la sécurité de tous sur la route. Pour les chiens de grande taille ou les animaux qui ne peuvent pas être transportés dans une cage, pensez à utiliser une ceinture de sécurité ou un harnais spécialement conçus pour les animaux. Assurez-vous que le produit est adapté à la taille et au poids de votre animal et suivez attentivement les instructions du fabricant. Ne conduisez jamais avec votre animal sur les genoux.

. Qu’il s’agisse d’une cage de transport bien aérée ou d’un harnais testé en cas de collisions, le fait de sécuriser votre chat ou votre chien contribue à la sécurité de tous sur la route. Pour les chiens de grande taille ou les animaux qui ne peuvent pas être transportés dans une cage, pensez à utiliser une ceinture de sécurité ou un harnais spécialement conçus pour les animaux. Assurez-vous que le produit est adapté à la taille et au poids de votre animal et suivez attentivement les instructions du fabricant. Ne conduisez jamais avec votre animal sur les genoux. Fixez correctement la cage de transport ou le harnais. Assurez-vous que la cage est bien attachée ou que le harnais de votre animal est relié au système de ceinture de sécurité du véhicule, et non au collier de l’animal. Cela permet de limiter ses mouvements en cas d’arrêt brusque et de réduire les risques de blessure.

Assurez-vous que la cage est bien attachée ou que le harnais de votre animal est relié au système de ceinture de sécurité du véhicule, et non au collier de l’animal. Cela permet de limiter ses mouvements en cas d’arrêt brusque et de réduire les risques de blessure. Ne laissez jamais votre animal seul dans un véhicule stationné . La température à l’intérieur d’un véhicule peut grimper dangereusement en très peu de temps. Emmenez toujours votre animal avec vous.

. La température à l’intérieur d’un véhicule peut grimper dangereusement en très peu de temps. Emmenez toujours votre animal avec vous. Planifiez suffisamment tôt pour assurer son confort et sa sécurité . Apportez de l’eau, les médicaments nécessaires et une preuve de vaccination. Pour les longs trajets, faites des arrêts réguliers pour permettre à votre animal de s’étirer, de s’hydrater et de se soulager.

. Apportez de l’eau, les médicaments nécessaires et une preuve de vaccination. Pour les longs trajets, faites des arrêts réguliers pour permettre à votre animal de s’étirer, de s’hydrater et de se soulager. Mettez ses informations d’identification à jour. Assurez-vous que sa médaille et sa micropuce contiennent des coordonnées à jour, au cas où il se perdrait.

Assurez-vous que sa médaille et sa micropuce contiennent des coordonnées à jour, au cas où il se perdrait. Faites attention au mal des transports . Certains animaux peuvent ressentir des nausées ou de l’anxiété. Consultez votre vétérinaire pour des conseils ou des solutions adaptées.

. Certains animaux peuvent ressentir des nausées ou de l’anxiété. Consultez votre vétérinaire pour des conseils ou des solutions adaptées. Protégez sa santé… et votre tranquillité d’esprit. Avec une assurance pour animaux de compagnie , les visites imprévues chez le vétérinaire ne viendront pas bousculer votre budget pendant votre voyage. Renseignez-vous auprès de votre agent d’assurance pour bien comprendre ce que couvre votre police.



Pour en savoir plus sur la façon de voyager en toute sécurité avec vos animaux à l’approche de la fin de semaine de la fête du Travail, visitez le blogue Allstate Assuranc e .

Méthodologie du sondage Léger

Allstate a mandaté Léger pour réaliser une étude auprès de Canadiens propriétaires de chats ou de chiens afin de connaître la fréquence de leurs déplacements en voiture avec leur animal, leurs habitudes en matière de retenue en véhicule, ainsi que leurs projets d’escapades estivales en voiture avec leur compagnon. Léger a mené un sondage en ligne du 27 au 29 juin 2025 auprès de 1 519 Canadiens âgés de 18 ans et plus, en français ou en anglais. Veuillez noter que ce sondage n’est pas représentatif sur le plan statistique.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements contenus dans ce communiqué sont fournis à titre informatif seulement. Allstate ne garantit pas l’efficacité des mesures de sécurité ou des produits pour animaux mentionnés dans ce document. Les propriétaires d’animaux devraient consulter un vétérinaire ou un expert en sécurité animale pour déterminer les pratiques et produits les mieux adaptés à leur compagnon. Allstate ne recommande ni n’endosse aucun produit en particulier et n’est pas responsable des blessures ou des dommages pouvant résulter de l’utilisation des dispositifs de retenue, produits ou mesures de sécurité mentionnés ici.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, fournit à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD. Allstate s’engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance au blogue.allstate.ca .

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Maude Gauthier

Capital-Image, au nom d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

514-915-9469

mgauthier@capital-image.com