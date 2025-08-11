ממצאים של Picus Security מעלים ש-46% מסיסמאות הארגוניות פגיעות לפריצה – גידול של פי שתיים משנת 2024

סן פרנסיסקו, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Picus Security, חברת אימות האבטחה המובילה, פרסמה את Blue Report™ 2025, דו"ח המבוסס על יותר מ-160 מיליון הדמיות תקיפה אמיתיות בסביבות ייצור חיות. הדו"ח, שזו לו השנה השלישית להופעתו, מספק הערכה מבוססת נתונים לטיב ביצועי בקרות האבטחה כנגד האיומים של ימינו - והממצאים של השנה הם המדאיגים ביותר עד כה.

בעוד שהגידול של מתקפות הסייבר הוא בכמות והן בתחכום, יעילות ההגנה יורדת. הנתונים של השנה מציירים תמונה קודרת במיוחד: ב-46% מהסביבות, לפחות גיבוב סיסמה אחד נפרץ בהצלחה, וניסיונות הוצאת נתונים מהארגון נעצרו רק ב-3% מהמקרים, ירידה מ-9% ב-2024. שילוב המגמות הללו מראה באיזו מהירות אישור יחיד שהפרץ יכול לפתוח את הדלת לתזוזה רוחבית ולגניבת נתונים בקנה מידה גדול. בעת ששכיחות הרושעות שמטרתן לגנוב מידע גדלה פי שלוש, והמציאות בה תוקפים עוקפים יותר ויותר הגנות באמצעות כניסות תקפות, ארגונים מתמודדים עם סיכון הולך וגובר מאיומים מתמשכים וכמעט בלתי נראים.

"עלינו לפעול תחת ההנחה שליריבים כבר יש גישה", אמר ד"ר סולימאן אוזרסלאן (Süleyman Ozarslan), מייסד שותף של Picus Security וסגן נשיא Picus Labs. "גישה של 'הנחת פריצה' דוחפת ארגונים לזהות שימוש לרעה באישורים תקפים מהר יותר, להכיל איומים במהירות ולהגביל תנועה רוחבית - מה שדורש אימות מתמיד של בקרות זהות וזיהוי התנהגותי חזק יותר".

ממצאים עיקריים:

*סיסמאות נפרצו בכמעט מחצית מהסביבות: ב-46% מהסביבות שנבדקו, לפחות גיבוב סיסמה אחד נפרץ - עלייה מ-25% ב-2024 - דבר המדגיש את ההסתמכות המתמשכת על מדיניות סיסמאות חלשה או מיושנת.

*אישורים גנובים הם כמעט בלתי ניתנים לעצירה: התקפות באמצעות אישורים חוקיים הצליחו ב-98% מהמקרים, מה שהופך טכניקות כמו חשבונות חוקיים (MITRE ATT&CK T1078) לאחת הדרכים האמינות ביותר לעקוף הגנות מבלי להתגלות.

*מניעת חילוץ נתונים קרובה לאפס: רק 3% מניסיונות גניבת הנתונים נחסמו – ירידה של פי 3 מ-2024 – אפילו כאשר מפעילי תוכנות כופר וגנבי מידע הגבירו את מתקפות הסחיטה הכפולה.

*תוכנות כופר נותרות דאגה מרכזית. BlackByte ממשיכה להיות הזן הקשה ביותר למניעה, עם שיעור יעילות מניעה של 26% בלבד. BabLock ו-Maori מייד אחריה עם 34% ו-41% בהתאמה.

*גילוי מוקדם הוא נקודה עיוורת משמעותית. טכניקות גילוי כמו 'גילוי תצורת רשת מערכתית' ו-'גילוי תהליכים' קיבלו ציון נמוך מ-12% ביעילות מניעה, וחשפו פערים במאמצי הגילוי.

הדו"ח הכחול (Blue Report) לשנת 2025 חושף גם כי יעילות המניעה ירדה מ-69% ב-2024 ל-62% ב-2025, והפכה את ההישגים של השנה שעברה. ובעוד שכיסוי הרישום נשאר יציב על 54%, רק 14% מההתקפות יצרו התראות, כלומר רוב הפעילות הזדונית עדיין נעלמת מעינינו. כשלים בתצורת כללי האיתור, פערי רישום ושילוב מערכות ממשיכים לערער את הניראות בפעולות האבטחה. הירידה מדגישה כמה מהר הגנות יכולות להידרדר ללא פיקוח מתמשך ואימות של בקרות אבטחה.

מתודולוגיה



Blue Report מציע ראיות אמפיריות למידת הביצועים של בקרות אבטחה בתנאים בעולם האמיתי. הממצאים מבוססים על מיליוני התקפות מדומות שבוצעו על ידי לקוחות Picus Security מינואר עד יוני 2025. הסימולציות נערכו בבטחה בסביבות ייצור חיות באמצעות פלטפורמת אימות האבטחה של Picus ונותחו על ידי צוותי Picus Labs ו-Picus Data Science. הדו"ח כולל גם ממצאים והמלצות ספציפיים לאקו סיסטם ולתעשייה שיכולים לעזור לחברות להפחית את החשיפה ולשפר את המוכנות לאיומים.

לקריאת הממצאים וההמלצות המלאים, הורידו את הדו"ח הכחול לשנת 2025.

אודות Picus Security

Picus Security, חברת אימות האבטחה המובילה, נותנת לארגונים תמונה ברורה של סיכון הסייבר שלהם על סמך ההקשר העסקי. Picus משנה את נוהלי האבטחה על ידי מתאם, תעדוף ואימות חשיפות על פני ממצאים מבודדים, כך שצוותים יכולים להתמקד בפערים קריטיים ובתיקונים בעלי השפעה רבה. עם Picus, צוותי אבטחה יכולים לנקוט בפעולה במהירות עם צמצום סיכונים בלחיצה אחת כדי לעצור איומים נוספים בפחות מאמץ. Picus מציעה אימות חשיפה של יריבים עם הדמיית פריצה והתקפה ועם בדיקות חדירה אוטומטיות הפועלות יחד להשגת תוצאות טובות יותר, ומספקת טכנולוגיה עטורת פרסים, ממוקדת איומים, המאפשרת לצוותים להתמקד בתיקונים שכדאי להתמודד כדי להשיג אותם.

עקבו אחר Picus Security ב-X ובלינקדאין .

למידע נוסף – מדיה:





Jennifer TannerLook Left Marketingpicus@lookleftmarketing.com

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3399fa33-7e80-494c-8d70-150c14da6698

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/387b8fcd-aac8-4593-be9d-79985703484a

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a94c5fa9-32ce-499c-b863-3a0e8497a6ea