iQor CXBPO™ adquiere JumpCrew para expandir sus capacidades de CXBPO de extremo a extremo

FT. LAUDERDALE, Florida, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iQor CXBPO™ , un líder mundial en externalización de procesos de negocios (BPO) de experiencia del cliente (CX), anunció hoy la adquisición de JumpCrew , un proveedor líder de soluciones de ventas y marketing B2B externalizadas. Esta medida estratégica amplía la capacidad de iQor para ofrecer soporte continuo ‑ y habilitado por tecnología para todo el ciclo de vida del cliente, desde la adquisición hasta la retención, y refuerza su posición como socio de CX de servicio completo para marcas líderes.

Con sede en Nashville, Tennessee, JumpCrew ofrece Crecimiento como un Servicio (GaaS) a través de una combinación integrada de generación de prospectos, creación de contenido, automatización de RevOps y equipos de ventas dedicados. La empresa ha generado más de $ 1,000 millones en nuevos ingresos para sus clientes, las marcas de más rápido crecimiento y más innovadoras.

"La experiencia de iQor en CXBPO y la ejecución única de JumpCrew en Crecimiento como Servicio ofrecerán servicio de extremo a extremo y continuo a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Esta poderosa combinación, que aprovecha la red global de entrega de iQor y las perspectivas de futura generación de voz del cliente, permitirá a nuestros clientes crecer, retener y optimizar su negocio con mayore eficacia y mejores resultados de rendimiento", dijo el presidente y director ejecutivo de iQor, Chris Crowley.

Los clientes ahora se beneficiarán de una solución unificada que ofrece:

Generación de prospectos, conversión de canal de ventas (pipeline), servicio al cliente y retención.

Ejecución integrada de CX y ventas, respaldada por Insights iQ™ con análisis en tiempo real.

con análisis en tiempo real. Optimización del ROI en todo el ciclo de vida del cliente

La plataforma AdPost patentada de JumpCrew mejora aún más la pila tecnológica y la plataforma infinityAiQ™ de iQor, proporcionando a las empresas un conjunto de herramientas potente para gestionar campañas digitales, monitorear el rendimiento y centralizar los datos de adquisición de clientes.

"Unirse a iQor desata una escala sin precedentes para el enfoque comprobado de Crecimiento como un Servicio de JumpCrew. Con una cartera de clientes de talla mundial, sabemos lo que se necesita para impulsar el crecimiento del canal de ventas. Con el respaldo de la infraestructura global y la inteligencia de CX de iQor, profundizaremos esas relaciones, aceleraremos la generación de prospectos e innovaremos más rápido, al mismo tiempo que preservaremos la agilidad y el enfoque en el cliente que definen a JumpCrew ", dijo Robert Henderson, director ejecutivo de JumpCrew.

Esta adquisición continúa la evolución de iQor como proveedor de servicios de CX habilitado digitalmente, combinando la resolución humana de problemas con información ‑ impulsada por inteligencia artificial (IA) de millones de interacciones de servicios. Las empresas combinadas de iQor y JumpCrew estarán dirigidas por Chris Crowley como presidente y director ejecutivo. JumpCrew conservará su nombre de marca y su cultura empresarial bajo el liderazgo de Robert Henderson, quien reportará a Chris Crowley.

Acerca de iQor CXBPO™

iQor CXBPO™ es un socio confiable en soluciones inteligentes de experiencia del cliente (CX), ofreciendo resultados excepcionales para las marcas globales. Con 40 000 empleados en 10 países, combinamos 30 años de experiencia en el sector con innovaciones de vanguardia impulsadas por IA para optimizar las interacciones con el cliente en cada etapa. Sus soluciones ágiles y escalables garantizan un compromiso omnicanal transparente, fomentando la lealtad y el éxito empresarial medible. Reconocida como Great Place to Work® y líder en excelencia en experiencia del cliente (CX), iQor eleva el rendimiento a través de un enfoque centrado en las personas, experiencia operativa y soluciones seguras y habilitadas por la tecnología. Para más información visite, iQor.com .