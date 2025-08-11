ATP underretter Københavns Lufthavne A/S om processen for overdragelsen af ATP’s kontrollerende andel i Københavns Lufthavne A/S til den danske stat

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, hvoraf det fremgår, at betingelserne for overdragelsen af ATP’s kontrollerende andel i Københavns Lufthavne A/S til den danske stat nu er opfyldt, hvilket indebærer, at overdragelsen kan gennemføres.

På den baggrund er det ATP’s forventning, at den danske stat i løbet af oktober 2025 vil fremsætte et pligtmæssigt tilbud til de øvrige aktionærer i Københavns Lufthavne A/S i henhold til reglerne i kapitalmarkedslovens kapitel 8. Tilbudsprisen i det pligtmæssige tilbud vil fremgå af det tilbudsdokument, den danske stat i den forbindelse vil offentliggøre.

Københavns Lufthavne A/S noterer sig oplysningerne om gennemførelsen af aftalen mellem den danske stat og ATP og afventer fremsættelsen af tilbuddet til selskabets aktionærer. Selskabets bestyrelse vil, efter fremsættelsen af tilbuddet, fremkomme med sin redegørelse for tilbuddet i overensstemmelse med gældende regler.

Københavns Lufthavne A/S vil udsende yderligere orientering, når selskabet modtager underretning fra ATP eller den danske stat om den videre proces, eller når det er påkrævet i øvrigt.





