Rexel: Disclosure of trading in own shares from August 4 to August 8, 2025

                  DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES

FROM AUGUST 4 TO AUGUST 8, 2025

In accordance with the authorization granted by the Shareholders’ Meeting in order to trade in own shares and pursuant to applicable law on share repurchases, Rexel declares the following purchases of its own shares from August 4 to August 8, 2025:

Name of the issuerIdentity code of the issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentity code of the financial instrumentTotal daily volume (in number of shares)Daily weighted average purchase price of the sharesMarket (MIC Code)
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 1 000 25,95CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 68 25,83TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 30 470 26,01321XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 1 000 25,80AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 3 239 25,5788CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 3 000 25,58667TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 31 000 25,87742XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,60AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,70CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,60TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 29 212 25,77552XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 500 25,92AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 2 000 25,97CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 500 25,90TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 29 522 25,9301XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 143 26,34AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 67 26,34CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 1 000 26,34TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 33 921 26,20777XPAR
   TOTAL 169 64225,94886 

