Rexel: Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 août 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 4 AU 8 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 4 au 8 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 1 000 25,95CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 68 25,83TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6204/08/2025FR0010451203 30 470 26,01321XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 1 000 25,80AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 3 239 25,5788CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 3 000 25,58667TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6205/08/2025FR0010451203 31 000 25,87742XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,60AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,70CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 1 000 25,60TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6206/08/2025FR0010451203 29 212 25,77552XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 500 25,92AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 2 000 25,97CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 500 25,90TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6207/08/2025FR0010451203 29 522 25,9301XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 143 26,34AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 67 26,34CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 1 000 26,34TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6208/08/2025FR0010451203 33 921 26,20777XPAR
   TOTAL 169 64225,94886 

Déclaration des transactions sur actions propres du 4 au 8 août 2025

