Dėl 2025 m. rugpjūčio 12 d. restruktūrizuojamos AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomų sprendimų projektų papildymo ir balsavimo biuletenio pateikimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. informuojame apie šaukiamo AUGA group, RAB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) siūlomų sprendimų projektų papildymą AUGA group, AB valdybos iniciatyva ir sprendimu.
Pagrindinė informacija apie Susirinkimą:
Susirinkimas vyks verslo centro QUADRUM NORTH konferencijų salėje, adresu Konstitucijos pr. 21C, Vilnius
Akcininkų registracijos pradžia 9:30 val.
Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. rugpjūčio 5 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui
Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. rugpjūčio 4 d. Bendrovės kreditorių susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, tačiau Bendrovė iš kreditorių gavo pastabų dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, 2025 m. rugpjūčio 11 d. Bendrovės valdyba atnaujino šį planą. Atnaujintu Bendrovės restruktūrizavimo plano projektu siekiama patikslinti ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones, skirtas Bendrovės finansiniams sunkumams įveikti.
Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas restruktūrizavimo plano projektas, kuris numato didesnį kreditorių įsitraukimą į bendrovės valdymą, suteikiant didžiausiems hipotekos ir neužtikrintų kreditorių grupių atstovams teisę deleguoti po vieną narį į nepriklausomą valdybą bei sudaryti Kreditorių komitetą, kuris aktyviai dalyvautų įgyvendinant keturias strategines priemones atsiskaitymui su kreditoriais ir įmonės gyvybingumo atkūrimui. Pakeitimai siūlomi siekiant geriau atliepti Bendrovės kreditorių interesus ir paskatinti pritarimą Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.
2025 m. rugpjūčio 11 d. Bendrovės valdyba taip pat priėmė sprendimą patvirtinti alternatyvų Susirinkimo sprendimo projektą, kuriuo numatoma suteikti įgaliojimus ir įpareigojimus Bendrovės valdybai tvirtinti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtinto Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimus ir/ar papildymus, nekeičiant dokumento esminių sąlygų, siekiant atspindėti Bendrovės kreditorių pateiktus pasiūlymus Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui (jeigu tokie būtų pateikti).
Atitinkamai papildytas alternatyvus Susirinkimo siūlomas sprendimų projektas:
1. Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui
1. Pritarti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui (pridedama).
2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės valdybą atlikti šiuo sprendimu patvirtinto Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimus ir/ar papildymus, nekeičiant dokumento esminių sąlygų, siekiant atspindėti Bendrovės kreditorių pateiktus pasiūlymus Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui (jeigu tokie būtų pateikti). Nuspręsti, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šiuo sprendimu duoda išankstinį sutikimą tokių pakeitimų ir papildymų atlikimui, t. y. esant poreikiui Bendrovės valdybos pakeistas ir/ar papildytas Bendrovės restruktūrizavimo planas laikytinas patvirtintu šiuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
3. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą ir valdybą (su teise perįgalioti) parengti Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto lydinčiuosius dokumentus ir priedus, būtinus parengti ir pridėti prie Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, taip pat atlikti bet kokius kitus veiksmus ir parengti kitus dokumentus, reikalingus Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto pateikimui teismui.
Šiuo pranešimu Bendrovė akcininkams pateikia ir atnaujintą bendrąjį balsavimo biuletenį.
Platesnė informacija apie Susirinkimą pateikiama anksčiau skelbtame pranešime.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340
Priedai