FPI Industriel Nexus annonce ses résultats financiers pour le T2 2025

TORONTO, 11 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre clos le 30 juin 2025.

« Le deuxième trimestre a marqué notre premier trimestre en tant que FPI purement industriel, et nos solides résultats d'exploitation se sont poursuivis. Par rapport à l'année dernière, nos FPE normalisés par unité a augmenté de 5,6 %, et notre BEN des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons simultanément augmenté le bénéfice d'exploitation net de 1,7 %, tout en achevant la cession stratégique de 33 anciens immeubles de commerce de détail, de bureaux et d'immeubles industriels non essentiels. Et nous commencerons bientôt à réaliser la prochaine phase de croissance : nous sommes sur le point d'achever deux développements en avance sur le plan, ce qui ajoutera 6,6 millions de dollars de BEN stabilisé annuel, représentant des rendements sans effet de levier de 9,4 % sur les coûts.

« Je suis très satisfait des progrès que nous avons réalisés et je suis convaincu que notre stratégie continuera d'être gratifiante pour nos parties prenantes », a conclu M. Hanczyk.

Faits saillants du deuxième trimestre 2025

Avancement des travaux de construction dans le cadre du projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et du nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Une fois achevés, ces projets généreront ensemble un bénéfice d'exploitation net stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars. L'achèvement des deux projets est prévu pour le troisième trimestre.

Conclusion de contrats de location pour une superficie totale de 395 412 pieds carrés, avec une augmentation moyenne de 38 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et aux loyers en vigueur.

Réalisation de la vente de deux immeubles industriels non essentiels pour un produit total de 11,2 millions de dollars.

La perte nette s'est élevée à 7,6 millions de dollars, en raison des pertes de juste valeur sur les parts de société en commandite de catégorie B et sur les immeubles de placement, partiellement compensées par le bénéfice d'exploitation net (« BÉN ») 1) de 32,2 millions de dollars et par les gains de juste valeur sur les instruments dérivés.

de 32,2 millions de dollars et par les gains de juste valeur sur les instruments dérivés. Le bénéfice d'exploitation net 1) a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année dernière, passant à 32,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels locatifs de grande qualité générant des revenus et à la croissance du bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables, malgré la vente de 33 immeubles commerciaux, bureaux et immeubles industriels non essentiels hérités.

a augmenté de 1,7 % par rapport à l'année dernière, passant à 32,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels locatifs de grande qualité générant des revenus et à la croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables, malgré la vente de 33 immeubles commerciaux, bureaux et immeubles industriels non essentiels hérités. Le bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 28,5 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 2,8 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 28,5 millions de dollars. Le FPE normalisés1) par part a augmenté de 0,009 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,188 $, et FPEA normalisés1) par part a augmenté de 0,011 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,160 $.





Faits marquants pour l'année 2025 à ce jour

Acheminement de la transition vers un FPI purement industriel par la vente de 15 immeubles commerciaux hérités, d'un immeuble de bureaux hérité et de deux immeubles industriels non essentiels, pour un produit total de 62,1 millions de dollars.

Avancement des travaux d'agrandissement de 325 000 pieds carrés à St. Thomas, en Ontario, et de construction d'un nouveau complexe industriel à petites baies de 115 000 pieds carrés à Calgary, en Alberta. Une fois achevés, ces projets ajouteront ensemble un bénéfice d'exploitation net stabilisé annuel de 6,6 millions de dollars. L'achèvement des deux projets est prévu pour le troisième trimestre.

1 192 792 pieds carrés de location conclus avec une marge moyenne de 82 % par rapport aux loyers arrivant à échéance et en vigueur.

Le bénéfice net s'est établi à 25,5 millions de dollars, grâce au bénéfice d'exploitation net 1) de 64,2 millions de dollars et aux gains à la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B, partiellement contrebalancés par les pertes à la juste valeur des instruments dérivés et des immeubles de placement.

de 64,2 millions de dollars et aux gains à la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B, partiellement contrebalancés par les pertes à la juste valeur des instruments dérivés et des immeubles de placement. Le bénéfice d'exploitation net 1) a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année dernière, passant à 64,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels locatifs de grande qualité générant des revenus et à la croissance du bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables, malgré la vente de 33 immeubles commerciaux, bureaux et immeubles industriels non essentiels hérités.

a augmenté de 5,0 % par rapport à l'année dernière, passant à 64,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition d'immeubles industriels locatifs de grande qualité générant des revenus et à la croissance du bénéfice d'exploitation net des immeubles industriels comparables, malgré la vente de 33 immeubles commerciaux, bureaux et immeubles industriels non essentiels hérités. Le bénéfice d'exploitation net 1) des immeubles industriels comparables a augmenté de 4,3 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 54,5 millions de dollars.

des immeubles industriels comparables a augmenté de 4,3 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 54,5 millions de dollars. Les FPE normalisés 1) par part a augmenté de 0,032 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,375 $, et les FPEA normalisés 1) par part a augmenté de 0,029 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,313 $.

par part a augmenté de 0,032 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,375 $, et les FPEA normalisés par part a augmenté de 0,029 $ par rapport à l'année dernière pour atteindre 0,313 $. Les capitaux propres des détenteurs de parts ont augmenté de 5,6 millions de dollars pour atteindre 1,1 milliard de dollars, soit 15,01 dollars par part. La valeur liquidative par part1) de 13,17 dollars a diminué de 0,02 dollar, soit (0,2) %, par rapport au quatrième trimestre 2024.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS



Événements ultérieurs

Le 4 juillet 2025, 2 764 464 parts de société en commandite de catégorie B d'une valeur de 10,50 $ chacune ont été émises à 0768723 BC Ltd en règlement de la partie initiale des obligations contractuelles de construction relatives à la construction de 52 000 pieds carrés supplémentaires dans l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique. Les parts sont soumises à des restrictions de négociation jusqu'à ce que certaines étapes de construction soient franchies. Les parts soumises à restriction ne donneront lieu à aucune distribution déclarée pendant la période de restriction.

Le 5 août 2025, le FPI a augmenté les facilités de crédit non garanties de 160 millions de dollars, les faisant passer de 625 millions de dollars à 785 millions de dollars, augmentant ainsi la facilité de prêt à terme de 175 millions de dollars à 200 millions de dollars et la facilité renouvelable de 440 millions de dollars à 575 millions de dollars. Le FPI a également modifié la date d'échéance des facilités non garanties en prolongeant la facilité de crédit à terme et la facilité de crédit renouvelable du 1er mars 2027 au 5 août 2027 et au 5 août 2028, respectivement.

Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2025 2024 2025 2024 Résultats financiers $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 42 022 43 910 86 776 85 507 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 1) 32 150 31 617 64 240 61 154 Bénéfice net (7 625) 43 525 25 526 87 196 BAIIA ajusté (DDA)1) 121 859 112 688 121 859 112 688 Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 1) 18 157 16 576 35 200 30 931 FPE normalisés1), 2) 17 744 16 712 35 323 32 091 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 15 449 13 770 29 846 25 358 FPEA normalisés1), 2) 15 033 13 906 29 511 26 518 Distributions déclarées3) 15 076 14 970 30 149 29 910 BEN des immeubles comparables1) 28 842 28 401 55 423 53 724 BEN des immeubles industriels comparables1) 28 520 27 741 54 537 52 276 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 94 233 93 541 94 218 93 441 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), dilué4) 94 513 93 717 94 498 93 617 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,160 0,160 0,320 0,320 Distribution par part, dilué3), 4) 0,160 0,160 0,320 0,320 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,188 0,179 0,375 0,343 FPE normalisés par part, dilué1), 2), 4) 0,188 0,178 0,374 0,343 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,160 0,149 0,313 0,284 FPEA normalisés par part, dilué 1), 2), 4) 0,159 0,148 0,312 0,283 Ratio de distribution des FPEA1), 3) 97,6% 108,7% 101,0% 118,0% Ratio de distribution des FPEA, de base1), 2), 3) 100,3% 107,7% 102,2% 112,8% Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 100,6% 108,1% 102,6% 113,1% Croissance du BEN des immeubles comparables1) 1,6% 3,3% 3,2% 1,4% Croissance du BEN des immeubles industriels comparables1) 2,8% 3,5% 4,3% 2,3%





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Jusqu'au premier trimestre 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants dus au vendeur de l’immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés intérimaires résumés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.





Au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2024 2025 2024 $ $ INFORMATIONS SUR LE PORTEFEUILLE Total du portefeuille Nombre d'immeubles de placement2) 88 106 Nombre d'immeubles en cours de développement 2 2 Immeubles de placement juste valeur (excluant les actifs détenus en vue de la vente) 2 480 540 2 485 174 Superficie locative brute (« SLB ») (en millions de pieds carrés) (selon la participation du FPI) 11,7 12,5 Taux d'occupation industrielle - en place et engagée (fin de période)3) 94 % 96% Durée moyenne pondérée des contrats de location (années) 7,1 6,8 Durée moyenne pondérée des contrats de location des immeuble industriels (années) 7,1 7,0 Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 18,5% 25,3% INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT ET LE CAPITAL Financement Endettement net1) 1 258 770 1 279 538 Ratio d'endettement net1) 48,9% 49,1% Dette nette sur BAIIA ajusté1) 10,3 10,9 Dette ajustée sur BAIIA ajusté1) 9,4 10,2 Ratio de couverture des intérêts (fois) 1,68 1,62 Ratio d'endettement garanti 26,2% 27,4% Immeubles de placement non grevés en pourcentage des immeubles de placement 40,6% 39,5% Total des actifs 2 576 227 2 604 460 Trésorerie 5 640 11 532 Capital Total des capitaux propres (selon les états financiers consolidés condensés) 1 067 313 1 061 724 Total des capitaux propres (y compris les parts de société en commandite de catégorie B) 1 240 836 1 241 747 Nombre total de parts (en milliers)4) 94 233 94 159 Valeur d'actif net par part 13,17 13,19

1) Mesure financière non conforme aux IFRS.

2) Comprend 2 immeubles (17 immeubles au 31 décembre 2024) classés comme actifs détenus en vue de la vente.

3) Comprend les baux engagés pour une occupation future.

4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.



Bénéfice net (perte nette)

La perte nette pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 s'est élevée à 7,6 millions de dollars, soit une baisse de 51,2 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution de 35,8 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts de catégorie B de la société en commandite, d'une diminution de 24,7 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, partiellement compensée par une augmentation de 7,7 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés, une diminution des charges financières de 1,2 million de dollars et une augmentation du bénéfice d'exploitation net de 0,5 million de dollars.

Le bénéfice net pour le semestre clos le 30 juin 2025 s'est établi à 25,5 millions de dollars, soit une baisse de 61,7 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution de 31,0 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des immeubles de placement, d'une baisse du gain sur l'ajustement de la juste valeur des parts de société en commandite de catégorie B de 27,6 millions de dollars et d'une diminution de l'ajustement de la juste valeur des instruments financiers dérivés de 7,7 millions de dollars, partiellement compensée par une hausse du bénéfice d'exploitation net de 3,1 millions de dollars, une baisse des frais financiers de 1,2 million de dollars et une hausse du gain de change de 1,1 million de dollars.

Bénéfice d’exploitation net

Le bénéfice d'exploitation net pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 s'est établi à 32,2 millions de dollars, soit 0,5 million de dollars de plus que l'année précédente, principalement en raison d'un montant de 1,5 million de dollars provenant de la résiliation de baux et du remboursement par les locataires des améliorations apportées aux immobilisations, d'une augmentation de 0,6 million de dollars du bénéfice d'exploitation net provenant des acquisitions d'immeubles industriels générateurs de revenus réalisées après le deuxième trimestre de 2024, d'une augmentation de 0,4 million de dollars du bénéfice d'exploitation net des mêmes immeubles, 0,2 million de dollars liés à des projets de développement et 0,1 million de dollars liés à la baisse des incitations aux locataires et à l'amortissement des coûts de location, partiellement compensés par une baisse du bénéfice d'exploitation net de 2,2 millions de dollars liée aux cessions réalisées depuis le deuxième trimestre 2024.

Le bénéfice d'exploitation net pour le semestre clos le 30 juin 2025 s'est élevé à 64,2 millions de dollars, soit une hausse de 3,1 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, principalement attribuable à une augmentation du bénéfice d'exploitation net de 2,8 millions de dollars découlant des acquisitions d'immeubles industriels productifs de revenus réalisées après le deuxième trimestre de 2024, de 2,1 millions de dollars provenant de la résiliation de baux et de frais non récurrents, d'une augmentation du bénéfice d'exploitation net des mêmes immeubles de 1,7 million de dollars et de 0,4 million de dollars liés à des projets de développement, partiellement contrebalancés par une baisse du bénéfice d'exploitation net de 3,7 millions de dollars liée aux cessions réalisées depuis le deuxième trimestre de 2024 et de 0,2 million de dollars liée à la baisse des ajustements linéaires des loyers.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

La perte de juste valeur sur les immeubles de placement pour le trimestre terminé le 30 juin 2025 s'est élevée à 11,1 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles totalisant 122,2 millions de dollars au cours du trimestre. Dans l'ensemble, les pertes de juste valeur comptabilisées pour le portefeuille du FPI se composent principalement de 13,1 millions de dollars liés aux variations du bénéfice d'exploitation net stabilisé et des taux de capitalisation, de de 2,9 millions de dollars de dépenses en immobilisations qui n'ont pas été jugées susceptibles d'augmenter la juste valeur des immeubles et qui ont donc été évaluées à zéro, et de 0,1 million de dollars liés à des ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession, partiellement compensés par un gain de 5,0 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins de développement en fonction de l'avancement des travaux par rapport à la valeur à l'achèvement.

La perte de juste valeur sur les immeubles de placement pour le semestre clos le 30 juin 2025 s'est élevée à 2,3 millions de dollars. Dans l'ensemble, les pertes de juste valeur comptabilisées pour le portefeuille du FPI se composent principalement de 6,0 millions de dollars de dépenses en capital, nettes des ajustements, qui n'ont pas été jugées susceptibles d'augmenter la juste valeur des immeubles et qui ont donc été évaluées à zéro, 3,0 millions de dollars liés aux variations du bénéfice d'exploitation net stabilisé et des taux de capitalisation, et 2,8 millions de dollars liés aux ajustements du prix de vente des immeubles de placement avant leur cession, partiellement compensés par un gain de 9,5 millions de dollars lié aux immeubles détenus à des fins de développement, basé sur l'avancement des travaux par rapport à la valeur à l'achèvement.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance à un chiffre dans la moyenne du bénéfice d'exploitation net des immeubles comparables de son portefeuille industriel pour l'ensemble de l'exercice. Cette croissance est principalement attribuable à la location d'espaces vacants et à la mise en location d'espaces à des loyers supérieurs aux loyers arrivant à échéance, ce qui permet de continuer à bénéficier des écarts positifs entre les loyers du marché et les loyers en vigueur du FPI.

En 2025, le FPI prévoit de bénéficier de l'achèvement de deux projets de développement importants. Ensemble, ces immeubles ajouteront un revenu net d'exploitation stabilisé annuel de plus de 6,6 millions de dollars lorsqu'ils seront achevés :

Le FPI prévoit achever son projet d'agrandissement de 325 000 pieds carrés sur Dennis Rd. à St. Thomas, en Ontario, au troisième trimestre de 2025. Ce projet est construit pour un locataire existant. Le FPI tire un rendement de 7,8 % sur les dépenses en capital pendant la phase de construction et obtiendra un rendement initial contractuel de 9,0 % sur le coût total du projet de 54,9 millions de dollars à son achèvement.





Le FPI construit un bâtiment industriel de petite baie de 115 000 pieds carrés adjacent à un bâtiment existant qu'il possède à Calgary, en Alberta. Le projet devrait maintenant être achevé au troisième trimestre de 2025 et générer un rendement initial d'environ 11 % sur des coûts de développement totaux de 15,4 millions de dollars.





Bien que le ratio de distribution des FPEA normalisés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025 soit respectivement de 100,3 % et 102,2 %, le FPI estime que les distributions actuelles sont viables.

Conférence téléphonique

La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 10h00 heure normale de l'Est le mardi 12 août 2025 pour passer en revue les résultats financiers et d’exploitation. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 647-846-8414 (région de Toronto) ou le 1-833-752-3601 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique du FPI Industriel Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 12 septembre 2025. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 1-412-317-0088 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 2608098 comme code d’accès.

Distributions de septembre et octobre

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 octobre 2025 aux porteurs de parts inscrits au 30 septembre 2025.

Le FPI versera également une distribution en espèces d'un montant de 0,05333 $ par part, soit 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 14 novembre 2025 aux porteurs de parts inscrits au 31 octobre 2025.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la possession et à la gestion de son portefeuille d'immeubles. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 88 immeubles (y compris un immeuble destiné à l'aménagement dans lequel le FPI détient une participation de 80 %) d'une superficie locative brute d'environ 11,7 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 97 019 000 parts avec droit de vote émises et en circulation, dont environ 71 301 000 parts du FPI et environ 25 718 000 parts de société en commandite de catégorie B de filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Mesures financières non conforme aux IFRS

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse constituent un résumé sélectif des résultats. Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés du Fonds ainsi que les notes complémentaires pour les trimestres clos les 30 juin 2025 et 2024 (les « états financiers »). Les états financiers sont préparés conformément aux normes comptables IFRS publiées par l'IASB. toutefois, les tableaux ci-dessus et d'autres parties du présent communiqué de presse contiennent des mesures financières non conformes aux IFRS ou des ratios non conformes aux IFRS qui n'ont pas de signification normalisée prescrite par les principes comptables généralement reconnus (« GAAP » en anglais) conformément aux IFRS et qui ne doivent pas être interprétés comme une alternative au bénéfice net ou à d'autres mesures de la performance financière calculées conformément aux IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Une définition de chaque mesure financière ou ratio non conforme aux IFRS utilisé dans le présent document et une explication des raisons pour lesquelles la direction estime que la mesure est utile aux investisseurs sont intégrées par renvoi et peuvent être consultées à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les trois et six mois clos le 30 juin 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web du FPI sous la rubrique Relations avec les investisseurs. Voir l'annexe A du présent communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures financières présentées dans les états financiers.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.





ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net (7 625) 43 525 (51 150 ) 25 526 87 196 (61 670 ) Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement 196 251 (55) 281 251 30 Ajustements de juste valeur 21 285 (31 713 ) 52 998 1 558 (65 224 ) 66 782 Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) 8 113 (105) 84 71 13 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 697 3 849 (152) 7 410 7 787 (377) Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 277 384 (107) 643 657 (14) Paiements des obligations locatives (24) (16) (8) (50) (20) (30) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 30 30 - 60 60 - Effet net des variations non réalisées sur la dette en USD et les couvertures économiques respectives en USD 313 153 160 (312) 153 (465) Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 18 157 16 576 1 581 35 200 30 931 4 269 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 233 93 541 692 94 218 93 441 777 FPE par part de base 0,193 0,177 0,016 0,374 0,331 0,043 FPE 18 157 16 576 1 581 35 200 30 931 4 269 Ajout: Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628) Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents - 66 (66) 107 326 (219) Ajout: Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 34 - 34 505 - 505 Ajout: Autres éléments non monétaires6) (447) 70 (517) (489) 206 (695) FPE normalisés 17 744 16 712 1 032 35 323 32 091 3 232 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 233 93 541 692 94 218 93 441 777 FPE normalisés par part de base 0,188 0,179 0,009 0,375 0,343 0,032 (en milliers de dollars canadiens sauf les montants par part) Trimestre clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 18 157 16 576 1 581 35 200 30 931 4 269 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 108) (1 206) 98 (2 154) (2 373) 219 Réserve en capital3) (1 600) (1 600) - (3 200) (3 200) - Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 15 449 13 770 1 679 29 846 25 358 4 488 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 233 93 541 692 94 218 93 441 777 FPEA par part de base 0,164 0,147 0,017 0,317 0,271 0,046 Distributions déclarées 15 076 14 970 106 30 149 29 910 239 Ratio de distribution des FPEA 97,6% 108,7% (11,1)% 101,0% 118,0% (17,0)% FPEA 15 449 13 770 1 679 29 846 25 358 4 488 Ajout: Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) - - - - 628 (628) Ajout : Frais de transition du personnel non récurrents - 66 (66) 107 326 (219) Ajout: Ajustements non récurrents liés à la cession d'actifs5) 31 - 31 47 - 47 Ajout: Autres éléments non monétaires6) (447) 70 (517) (489) 206 (695) FPEA normalisés 15 033 13 906 1 127 29 511 26 518 2 993 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 94 233 93 541 692 94 218 93 441 777 FPEA normalisés par part de base 0,160 0,149 0,011 0,313 0,284 0,029 Distributions déclarées 15 076 14 970 106 30 149 29 910 239 Ratio de distribution des FPEA normalisés 100,3% 107,7% (7,4)% 102,2% 112,8% (10,6)%





1) L'ajustement pour la coentreprise comptabilisée à la valeur de consolidation se rapporte à un ajustement de la juste valeur des swaps en place dans la coentreprise visant à convertir les taux d'acceptation bancaires à taux variable en taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement de la coentreprise. 2) Jusqu'au premier trimestre de 2024, les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprenaient des ajustements pour les montants des obligations de loyer du vendeur dus par le vendeur de l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Au cours du deuxième trimestre de 2024, ces conditions ont été remplies et le vendeur a réglé tous les montants en souffrance. 3) La réserve de capital comprend les dépenses en immobilisations pour l'entretien, les incitatifs aux locataires et les frais de location. Les montants des réserves sont établis en fonction des rapports sur l'état des immeubles, des évaluations et des estimations internes du renouvellement des baux, des incitatifs aux locataires et des frais de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée compte tenu de la nature fluctuante de ces dépenses en immobilisations. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B. 5) Ces ajustements correspondent à des amortissements exceptionnels dans le bilan, à des frais de remboursement anticipé d'hypothèques et à d'autres coûts liés aux cessions effectuées au cours de la période. 6) Cet ajustement correspond principalement à des pertes (gains) de change non-réalisés sur des transactions liées à des contreparties d'achat différées. Veuillez noter que les périodes comparatives pour 2024 ont été mises à jour afin de se conformer à la présentation de la période actuelle.





(en milliers de dollars canadiens) Trimestre clos le

30 juin Six mois clos le

30 juin 2025 2024 Variation 2025 2024 Variation BEN des immeubles comparables $ $ $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 42 022 43 910 (1 888 ) 86 776 85 507 1 269 Charges des immeubles de placement (9 872 ) (12 293 ) 2 421 (22 536 ) (24 353 ) 1 817 BEN 32 150 31 617 533 64 240 61 154 3 086 Ajout/(Moins): Amortissement des incitatifs à la location et des coûts de location 267 384 (117 ) 627 653 (26 ) Ajustements linéaires des loyers (1 107 ) (1 203 ) 96 (2 152 ) (2 367 ) 215 Développement et expansion (125 ) 45 (170 ) (402 ) (26 ) (376 ) Acquisitions (881 ) (314 ) (567 ) (4 331 ) (1 578 ) (2 753 ) Cessions 152 (2 026 ) 2 178 (274 ) (3 975 ) 3 701 Frais de résiliation et améliorations apportées au capital remboursées par le locataire (1 614 ) (102 ) (1 512 ) (2 285 ) (137 ) (2 149 ) BEN des immeubles comparables 28 842 28 401 441 55 423 53 724 1 699 BEN des immeubles industriels comparables 28 520 27 741 779 54 537 52 276 2 261





(en milliers de dollars canadiens) Derniers douze mois clos le

30 juin 2025 2024 Variation BAIIA ajusté $ $ $ Bénéfice net 29 212 166 287 (137 075 ) Ajout/(Moins): Charges d'intérêt nettes 54 009 50 315 3 694 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 14 901 15 152 (251 ) Ajustements à la juste valeur1) 22 300 (118 684 ) 140 984 Charges d'amortissement1), 2) (3 151 ) (3 633 ) 482 Perte sur la cession d'immeubles de placement 1 485 251 1 234 Perte (gain) de devises étrangères non réalisées (211 ) 394 (605 ) Revenus des biens immobiliers en développement 2 981 661 2 320 Frais de transition du personnel non récurrents 125 1 945 (1 820 ) Coûts non récurrents liés à la cession d'actifs 208 - 208 BAIIA ajusté 121 859 112 688 9 171

1) Comprend les ajustements relatifs aux investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.

2) Comprend l'amortissement des loyers linéaires, des améliorations locatives et des commissions de location.



