Lochem, 12 augustus 2025

Wijziging in samenstelling Raad van Commissarissen ForFarmers

ForFarmers maakt vandaag bekend dat Erwin Wunnekink, lid van de Raad van Commissarissen, heeft besloten zijn functie per 1 november 2025 neer te leggen. De heer Wunnekink heeft aangegeven een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan elders, hetgeen niet te combineren is met zijn rol binnen de Raad van Commissarissen van ForFarmers.

"Het is jammer dat we, voortijdig aan zijn geplande aftreden tijdens de AvA in 2027, afscheid moeten nemen van Erwin Wunnekink als commissaris", aldus Marijke Folkers – In ’t Hout, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "We zijn hem zeer dankbaar voor de betrokkenheid, kennis en bevlogenheid die hij in de afgelopen jaren heeft gebracht. Namens de gehele Raad wensen wij hem veel succes bij deze nieuwe stap in zijn loopbaan."

De Raad van Commissarissen zal zich de komende periode beraden op de opvolging van de heer Wunnekink en zal de taken van Erwin Wunnekink binnen de Raad dientengevolge verdelen over de andere leden van de Raad van Commissarissen.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

