Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 4. august til 8. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.295.388 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 258,2449 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 4. august OSE 258.989 260,0512 67.350.400,24 CEUX TQEX 5. august OSE 257.934 259,7242 66.991.701,80 CEUX TQEX 6. august OSE 255.300 260,9389 66.617.701,17 CEUX TQEX 7. august OSE 262.106 254,1704 66.619.586,86 CEUX TQEX 8. august OSE 261.059 256,4476 66.947.954,01 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.295.388 258,2449 334.527.344,08 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 1.768.321 263,9796 466.800.631,78 CEUX TQEX Totalt 1.768.321 263,9796 466.800.631,78 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 3.063.709 261,5549 801.327.975,86 CEUX TQEX Totalt 3.063.709 261,5549 801.327.975,86



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 28.629.652 egne aksjer, tilsvarende 1,12% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 19.440.897 egne aksjer. tilsvarende 0,76% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations

+47 412 60 584

Vedlegg