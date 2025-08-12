Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 4. august til 8. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.295.388 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 258,2449 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|4. august
|OSE
|258.989
|260,0512
|67.350.400,24
|CEUX
|TQEX
|5. august
|OSE
|257.934
|259,7242
|66.991.701,80
|CEUX
|TQEX
|6. august
|OSE
|255.300
|260,9389
|66.617.701,17
|CEUX
|TQEX
|7. august
|OSE
|262.106
|254,1704
|66.619.586,86
|CEUX
|TQEX
|8. august
|OSE
|261.059
|256,4476
|66.947.954,01
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.295.388
|258,2449
|334.527.344,08
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|1.768.321
|263,9796
|466.800.631,78
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|1.768.321
|263,9796
|466.800.631,78
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|3.063.709
|261,5549
|801.327.975,86
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|3.063.709
|261,5549
|801.327.975,86
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 28.629.652 egne aksjer, tilsvarende 1,12% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 19.440.897 egne aksjer. tilsvarende 0,76% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations
+47 412 60 584
Vedlegg