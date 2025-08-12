La rémunération des CPA atteint un niveau record, battant l’inflation

TORONTO, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La rémunération des comptables professionnels agréés (CPA) canadiens n’a jamais été aussi élevée, affichant une croissance supérieure à l’inflation et deux fois plus importante que celle de la population active en général, selon de nouvelles données de CPA Canada.

Selon les résultats du Sondage de 2025 sur la rémunération des CPA, réalisé par Léger, les CPA ont gagné une rémunération médiane de 154 000 $ à l’échelle nationale en 2024, la plus élevée depuis 2012, année où un tel sondage a été mené pour la première fois. Il s’agit d’une augmentation de 47 % en 12 ans, ce qui témoigne de la fermeté de demande de CPA et de la pertinence du titre de CPA dans une économie en pleine mutation.

Pour la période de 2022 à 2024, il ressort du sondage que la rémunération médiane des CPA a augmenté de 7,7 %, dépassant le taux d’inflation au Canada, qui s’est établi à 6,4 % pendant la même période.

« Le titre de CPA demeure un atout indéniable sur le marché du travail, car il ouvre des portes, débouche sur des carrières stimulantes et produit de solides rendements », explique Andy Thomas, vice-président, Formation, à CPA Canada.

Les CPA touchent une rémunération enviable dès le début de leur carrière, puisque ceux qui exercent la profession depuis moins de trois ans gagnent un salaire médian de 92 000 $. De plus, leur rémunération progresse de façon marquée en fonction de l’expérience, la médiane étant de 194 000 $ après 25 ans d’exercice de la profession. À titre de comparaison, les données de Statistique Canada montrent que la rémunération médiane des travailleurs canadiens à temps plein a atteint 70 000 $ en 2024, ce qui démontre la valeur du titre de CPA au chapitre de la rémunération.

De plus en plus, les CPA jouent un rôle stratégique dans un monde des affaires en constante évolution. Réputés pour leur éthique rigoureuse et la confiance qu’ils inspirent en tant que conseillers, les CPA apportent leur contribution à des domaines clés comme la gestion des risques et l’information sur la durabilité. Leur expertise demeure hautement prisée dans la prestation de services de certification indépendante, la connaissance des cadres réglementaires complexes et l’assistance décisionnelle à long terme.

À l’heure où les organisations pressent le pas pour adopter l’intelligence artificielle (IA), les CPA jouent un rôle de premier plan dans la gouvernance et la certification de cette technologie. De fait, un répondant sur trois travaillant dans le secteur des logiciels et des technologies a fait état d’une augmentation de salaire annuelle de 10 % ou plus, ce qui témoigne d’un élan qui va en s’accentuant dans ces domaines émergents.

« De la certification de l’IA à l’information sur la durabilité, les CPA sont à l’avant-garde de certains des enjeux les plus urgents et les plus complexes auxquels les entreprises doivent faire face aujourd’hui », ajoute Andy Thomas. « La demande grandissante d’une expertise fiable s’accompagne d’une appréciation croissante de la valeur stratégique du titre de CPA, laquelle se traduit par une hausse de la rémunération à l’échelle de la profession. »

Pour demander une entrevue avec Andy Thomas ou obtenir le texte intégral du Sondage de 2025 sur la rémunération des CPA, veuillez écrire à media@cpacanada.ca.

Méthodologie

Léger a réalisé le Sondage de 2025 sur la rémunération des CPA pour le compte de CP Canada du 12 au 30 mai 2025. Ont ainsi été recueillies les réponses de plus de 7 500 CPA canadiens, provenant de la liste de distribution de CPA Canada. Les principales valeurs de référence médianes, telles que les données à l’échelle nationale et les données post-agrément, se fondent sur des répondants comptant au moins trois ans d’expérience afin que les niveaux de rémunération soient plus établis.

CPA Canada

Forte de plus de 220 000 comptables professionnels agréés au pays et à l’étranger, CPA Canada est l’une des plus grandes organisations comptables du monde. Œuvrant dans l’intérêt public, CPA Canada soutient la profession par des initiatives en matière de recherche, d’orientation et de formation qui préparent les CPA à une économie mondiale en constante évolution.