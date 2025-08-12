Restruktūrizuojamos AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. rugpjūčio 12 d., sprendimai

2025 m. rugpjūčio 12 d. įvyko AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 151 504 494 akcijų, kurios suteikia 151 504 494 balsų (t. y. 64,80% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Susirinkime dalyvavusių akcininkų dauguma pritarė atnaujintam restruktūrizavimo plano projektui, kurį Bendrovė paskelbė 2025 m. rugpjūčio 11 d. bei įgaliojo Bendrovės valdybą ir vadovybę tolimesniam restruktūrizavimo proceso įgyvendinimui.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
- Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui
Sprendimas:
1. Pritarti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui (pridedama).
2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės valdybą atlikti šiuo sprendimu patvirtinto Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimus ir/ar papildymus, nekeičiant dokumento esminių sąlygų, siekiant atspindėti Bendrovės kreditorių pateiktus pasiūlymus Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui (jeigu tokie būtų pateikti). Nuspręsti, kad Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas šiuo sprendimu duoda išankstinį sutikimą tokių pakeitimų ir papildymų atlikimui, t. y. esant poreikiui Bendrovės valdybos pakeistas ir/ar papildytas Bendrovės restruktūrizavimo planas laikytinas patvirtintu šiuo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
3. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą ir valdybą (su teise perįgalioti) parengti Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto lydinčiuosius dokumentus ir priedus, būtinus parengti ir pridėti prie Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto, taip pat atlikti bet kokius kitus veiksmus ir parengti kitus dokumentus, reikalingus Bendrovės restruktūrizavimo plano projekto pateikimui teismui.
Kontaktai:
AUGA group, RAB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė-Barauskienė
+370 5 233 5340
Priedas