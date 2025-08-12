Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 12.8.2025

 | Source: Vaisala Oyj Vaisala Oyj

VAISALA OYJPÖRSSITIEDOTE 12.8.2025    
      
      
Vaisala Oyj: Omien osakkeiden hankinta 12.8.2025   
      
Helsingin Pörssi     
      
Päivämäärä12.8.2025    
PörssikauppaOsto    
OsakelajiVAIAS    
Osakemäärä900osaketta   
Keskihinta/ osake             46,9312EUR   
Kokonaishinta42 238,08EUR   
      
      
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.8.2025   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 136 726 kpl.    
      
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU)   
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun    
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.    
      
Vaisala Oyj:n puolesta     
      
Nordea Pankki Oyj     
      
      
Sami HuttunenIlari Isomäki    
      
      
      
      

Lisätietoja:
Niina Ala-Luopa
0400 728 957, ir@vaisala.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. www.vaisala.fi


Liite


Attachments

Vaisala 12.8 trades

Recommended Reading