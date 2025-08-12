AlayaCare, sélectionnée pour moderniser 33 agences de soutien communautaire, propulsant ainsi la prochaine phase de transformation numérique dans les soins communautaires

TORONTO, 12 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, chef de file des solutions infonuagiques pour les soins à domicile et les soins communautaires, est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée comme fournisseur attitré à l’issue d’un processus d’appel d’offres collaboratif visant 33 agences de services de soutien communautaire (SSC) de la région de Champlain, et relevant de Santé Ontario est. Ce processus d’appel d’offres collaboratif a été dirigé par SSC Ressources partagées de l’est de l’Ontario, ainsi que par Opération de services partagés Champlain (OSS Champlain), une entité de Santé à domicile Ontario. Dans le but de garantir les exigences des solutions aux exigences fonctionnelles et techniques réelles, et de répondre aux priorités de la santé numérique, un processus a été développé et évalué par des représentants des agences de SSC et de OSS Champlain. Le modèle d'achat groupé a également permis d'assurer un accès plus équitable aux technologies modernes pour les agences de toutes tailles.

Ces dernières amorcent donc la prochaine étape de leur parcours de modernisation avec AlayaCare. Cette transition soutient les priorités élargies en santé numérique de Santé Ontario et Équipes Santé Ontario (ÉSO), en aidant les prestataires de soins à s’adapter aux attentes croissantes en matière de prestation de services intégrés, centrés sur la personne et fondés sur les données. Ce projet démontre une fois de plus l’engagement profond d’AlayaCare à moderniser les technologies qui soutiennent le secteur des soins à domicile et des services communautaires en Ontario. En collaborant étroitement avec les parties prenantes provinciales et régionales, AlayaCare continue de jouer un rôle clé dans l’avancement de l’innovation numérique au sein du système de santé.

« Pour OSS Champlain et ses agences partenaires, il s’agit d’un pas majeur vers l’avenir des soins à domicile et communautaires », a déclaré Adrian Schauer, fondateur et chef de la direction d’AlayaCare. « Nous sommes fiers de les accompagner dans leur transition vers un modèle de soins plus moderne et connecté. Leur leadership représente un exemple important pour les autres régions de l’Ontario qui envisagent des projets similaires de transformation numérique partagée, » ajoute-t-il.

La plateforme d’AlayaCare offrira une interopérabilité améliorée et une intégration fluide avec les ressources numériques en santé à l’échelle régionale et provinciale, facilitant la coordination des soins et réduisant le fardeau administratif. La solution répond également aux besoins spécifiques du secteur de SSC, tels que : l’évaluation des clients, la planification des horaires, les programmes de groupe, le transport et la livraison de repas, la gestion des itinéraires, la facturation des clients, la paie, les exigences complexes en matière de rapports, et le soutien aux équipes mobiles.

OSS Champlain joue un rôle crucial en permettant aux agences de fournir efficacement des services essentiels grâce à la conception de configurations système uniforme et standardisée, à la standardisation des pratiques, et à un canal de soutien dédié au secteur SSC. Ce modèle de services partagés permet de réduire les coûts opérationnels et d’alléger la pression sur les ressources des agences, leur permettant ainsi de réinvestir temps et budget dans l’amélioration de la qualité des soins.

Avec l’adoption d’AlayaCare, OSS Champlain pourra continuer à soutenir les agences dans la prestation de soins de haute qualité, tout en optimisant les données et les analyses afin d’améliorer les résultats pour les populations desservies. Grâce à une plateforme infonuagique évolutive, ce partenariat ouvre également la voie à un impact élargi dans l’Est de l’Ontario, permettant à un plus grand nombre d’agences de moderniser leurs opérations, de mieux coordonner les soins, et ultimement, d’aider davantage de clients à obtenir de meilleurs résultats en santé.

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et sans but lucratif, qui gère l’ensemble du cycle de vie des clients, notamment l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des prestations. Établie en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles et virtuels de gestion des soins à domicile qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’informations visitez www.alayacare.com/fr-ca/

Contact médias:

Steph Davidson

steph.davidson@alayacare.com

647-668-6369

À propos de Opérations des services partagés Champlain

OSS Champlain est une collaboration régionale qui fournit un soutien administratif et une infrastructure numérique aux organismes de services de soutien communautaire de l'Est de l'Ontario. Relevant de Santé à Domicile Ontario, OSS Champlain aide ses organismes membres à rationaliser leurs opérations, à renforcer l'intégration du système et à offrir des soins de haute qualité axés sur la personne. En coordonnant les services partagés et les efforts de transformation numérique, OSS Champlain joue un rôle essentiel pour permettre des soins à domicile et en milieu communautaire efficaces, équitables et durables pour diverses populations de la région.

À propos de Ressources partagées CSS, région de l'Est de l'Ontario

Ressources partagées CSS, région de l'Est de l'Ontario est un regroupement de fournisseurs de services de soutien communautaire (SSC) à but non lucratif de l'Est de l'Ontario. Ressources partagées CSS est appuyée par les ressources régionales de Santé Ontario Est (SOE), qui comprennent un directeur régional et une équipe opérationnelle. Ressources partagées CSS collabore avec les intervenants du secteur de la santé et de la communauté de l'Est de l'Ontario pour bâtir des systèmes de services de soutien communautaire solides, réactifs et intégrés où les clients et les aidants peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin.

Ensemble, nous soutenons plus de 100 organismes de SSC à but non lucratif de l'Est de l'Ontario, dont le travail permet aux personnes âgées et aux personnes handicapées de se sentir autonomes et soutenues pour vivre de façon autonome et en sécurité à domicile. Le Réseau remplit ce mandat au sein du secteur des SSC par ses efforts visant à :

Renforcer les capacités

Améliorer la qualité des services

Innover

Influencer

