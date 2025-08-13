Pasikeitimai „Artea“ banko vadovų komandoje

AB „Artea“ banką palieka valdybos nariai Daiva Šorienė ir Donatas Savickas. 2025 rugpjūčio 14 d. bus paskutinė diena, kai Donatas Savickas eis „Artea“ banko valdybos nario ir Finansų tarnybos vadovo (CFO – angl. Chief Financial Officer) pareigas, o Daiva Šorienė eis valdybos narės bei Verslo klientų tarnybos vadovės pareigas.
„Kartu su banku užaugę vadovai Daiva Šorienė ir Donatas Savickas atliko labai svarbų vaidmenį kuriant modernų, atsakingą, į klientų poreikius orientuotą banką. Savo ir visos „Artea“ banko grupės vardu dėkoju už lyderystę, lojalumą, atsidavimą komandai ir kartu įveiktus prasmingus ir reikšmingus iššūkius. Nuoširdžiai linkiu jiems sėkmės tolimesnėse veiklose“, – sako banko administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas Vytautas Sinius.
Ambicingą augimo strategiją įgyvendinančiame ir veiklą efektyvinančiame „Artea“ banke ilgamečius vadovus pakeis organizacijoje užaugę ir patirties sukaupę vadovai. Finansų tarnybai laikinai vadovaus Investicijų valdymo tarnybos vadovas ir banko valdybos narys Tomas Varenbergas, o Verslo klientų tarnybos vadovo pareigas užims Vilniaus regiono verslo klientų vadovas Rimvydas Mockus.
„Pokyčiai yra svarbi organizacijos augimo ir tolesnio vystymosi dalis. Džiaugiuosi, kad bankas suteikia vidinės karjeros galimybes darbuotojams, kurie yra pasirengę toliau siekti ambicingos vizijos“, – sako Vytautas Sinius.
Papildoma informacija:
Oksana Balsienė
Personalo departamento direktorė
oksana.balsiene@artea.lt , +370 610 44447