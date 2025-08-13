Aurelija Geležiūnė išrinkta į AB „Artea“ banko valdybą

2025 m. rugpjūčio 12 d. „Artea“ banko stebėtojų taryba nauja Banko valdybos nare išrinko Aureliją Geležiūnę, kuri valdybos narės pareigas pradės eiti tik gavusi priežiūros institucijos leidimą.
Šis pokytis Banko valdybos sudėtyje yra susijęs su atitikties funkcijos stiprinimu Banke, bei su naujo nario išrinkimu vietoje 2023 m. kovo mėnesį atsistatydinusio nario, apie kurį paskelbta 2025 m. kovo 14 d. pranešime.
Aurelija Geležiūnė banke eina Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovės pareigas ir atlieka Vyriausiosios atitikties pareigūnės funkcijas (CCO – angl. Chief Compliance Officer).
