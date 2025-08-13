News

Atos nommé leader des solutions et services de cybersécurité dans le rapport ISG Provider Lens pour l’Allemagne

Paris, France – 13 août 2025 – Atos annonce aujourd'hui avoir été nommé Leader en Allemagne dans le rapport Provider Lens™ 2025 publié par Information Services Group (ISG) portant sur les Services de Sécurité Stratégique, les Services de Centres d'Opérations de Sécurité de nouvelle génération (SOC)/les Services Managés de Détection et Réponse aux incidents (MDR-Managed Detection and Response) et les Services Techniques de Sécurité. ISG souligne l'approche innovante et de bout en bout d'Atos en matière de cybersécurité.

Dans le quadrant Services de Sécurité Stratégique, le rapport souligne l'approche holistique et orientée résultats d'Atos. Sa vue d'ensemble des problèmes de sécurité lui permet de fournir aux clients les informations et les conseils conduisant à des prises de décisions éclairées. Avec un engagement fort dans la recherche et le développement, Atos dispose d’une feuille de route complète qui couvre l’étendue des défis liés à la sécurité.

Dans le quadrant dédié aux Services Techniques de Sécurité, ISG met en avant la solide connaissance d’Atos en matière d’exigences réglementaires locales, ses nombreuses certifications et sa capacité à exécuter des projets de sécurité de grande envergure, soutenus par plusieurs milliers d'experts, constamment formés aux standards les plus exigeants.

Dans le quadrant dédié aux Services SOC/MDR de nouvelle génération, ISG met l'accent sur le recours d’Atos à l'analyse et à l'automatisation du big data, sa capacité à détecter les menaces multi-vecteurs provenant de sources diverses (dispositif utilisateur, réseau, protocoles ou cloud) et son utilisation d'une plateforme d'IA unique pour surveiller l'ensemble du spectre des menaces et fournir un service complet de réponse aux incidents. ISG mentionne également la connexion du SOC allemand d'Atos à ses homologues du monde entier.

Frank Heuer, Rédacteur du rapport, ISG, a déclaré : « Atos adopte une approche holistique de bout en bout pour le conseil en cybersécurité et la fourniture de services techniques. L’entreprise marque des points grâce à ses approches innovantes et à la portée mondiale de ses services SOC et MDR de nouvelle génération. »

Günter Koinegg, EVP, Head of Cybersecurity Business Line d'Atos, a

déclaré : « Depuis plus de 25 ans, Atos est à l'avant-garde de la cybersécurité, protégeant les organisations publiques et privées, neutralisant les cybermenaces avant qu'elles n'affectent leurs opérations, assurant la continuité des activités et réduisant au minimum les perturbations potentielles. Être nommé Leader pour l'Allemagne par ISG est une très puissante marque de reconnaissance du socle d’actifs cyber que nous constituons depuis plus de 25 ans. »

Atos propose un portefeuille de services de cybersécurité robuste, basé sur l'IA. Avec plus de 6 500 experts et un réseau mondial de 17 centres d'opérations de sécurité (SOC), Atos propose une protection de bout en bout avec des services de conseil stratégique, des tests de sécurité, de cloud hybride et de sécurité des identités, de protection des technologies opérationnelles (OT) et de services managés de détection et de réponse. Atos assure la résilience, la conformité et l'atténuation proactive des menaces, traite plus de 31 milliards d'événements de sécurité par jour pour plus de 2 000 clients dans le monde. En 2024, Atos a géré la planification, la préparation, l'orchestration de l’informatique et les opérations de cybersécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Pour télécharger une copie du rapport, veuillez cliquer ici.

***

