Axi Meraikan Kemenangan Besar di Global Business Finance Magazine Awards bagi Tahun 2025

SYDNEY, Aug. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, sebuah peneraju utama dalam perkhidmatan kewangan global, telah dianugerahkan beberapa pengiktirafan berprestij di Global Business Finance Magazine Awards bagi tahun 2025, sekaligus menekankan impaknya yang semakin berkembang di peringkat antarabangsa serta komitmennya terhadap kecemerlangan.

Axi dengan bangganya menerima:

Institusi Kewangan Terbaik 2025 – UK

Institusi Kewangan Terbaik 2025 – LATAM

Institusi Kewangan Terbaik 2025 – Timur Tengah

Pencapaian ini menjadi bukti komitmen Axi yang tidak berbelah bahagi dalam memperluaskan keterangkuman kewangan serta membangunkan penyelesaian pintar yang mengutamakan pelanggan di pasaran global. Teras kepada kejayaan ini ialah pertumbuhan Axi Select, program peruntukan modal utama syarikat yang menyediakan pedagang baharu dengan alat dan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepatkan perkembangan kerjaya perdagangan mereka. Axi Select telah memperkasakan ribuan pedagang di seluruh dunia untuk mengakses sokongan bertaraf institusi, sekaligus mengubah potensi menjadi prestasi.

Rangkaian produk dan perkhidmatan dagangan Axi — merangkumi analitik termaju, platform pelbagai aset yang lancar, serta penyelesaian akaun yang disesuaikan untuk pelanggan runcit, profesional dan institusi — telah memainkan peranan penting dalam membina komuniti dagangan global yang lebih kukuh dan inklusif. Kesan Axi amat ketara terutamanya di UK, Amerika Latin dan Timur Tengah, di mana syarikat ini telah memperluaskan penawaran yang disesuaikan secara tempatan serta perkhidmatan sokongan dengan signifikan.

Ketua Jenama dan Penajaan Axi, Hannah Hill berkongsi pandangannya mengenai pencapaian tersebut:

"Di Axi, kami percaya bahawa kecemerlangan bukanlah satu destinasi, tetapi komitmen harian kepada pelanggan kami, pasukan kami dan prinsip yang mendorong kemajuan kami. Pengiktirafan di pelbagai rantau yang berbeza ini menjadi peringatan yang kuat bahawa kepercayaan, inovasi dan integriti mempunyai gema sejagat apabila ia diterapkan dalam setiap aspek yang kami lakukan.”

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut atau ulasan tambahan daripada Axi, sila hubungi: mediaenquiries@axi.com

Program Axi Select hanya tersedia untuk pelanggan AxiTrader Limited. CFD membawa risiko kerugian pelaburan yang tinggi. Dalam urusan kami bersama anda, kami akan bertindak sebagai rakan niaga utama kepada semua posisi anda. Kandungan ini mungkin tidak tersedia di rantau anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Perkhidmatan kami.

*Yuran dagangan standard dan deposit minimum dikenakan.

**Diberikan kepada Axi Group of Companies.