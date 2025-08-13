Avis aux médias : MADD Canada rend hommage aux victimes de collisions liées à l'alcool ou à la drogue au monument commémoratif du Manitoba

WEST ST. PAUL, Manitoba, 13 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada tiendra une cérémonie pour rendre hommage aux victimes tuées ou blessées dans des collisions liées à l'alcool, au cannabis et/ou à d'autres drogues.

La cérémonie aura lieu au monument commémoratif de MADD Canada situé dans les jardins commémoratifs Glen Eden, dans la municipalité rurale de West St. Paul. Sur le monument sont gravés les noms de 86 personnes qui ont perdu la vie ou ont été blessées parce qu'une personne a choisi de conduire après avoir consommé de l'alcool, du cannabis et/ou d'autres drogues. Aucun nouveau nom n'a été ajouté cette année.

Les médias sont invités à assister à la cérémonie. Des entrevues et la possibilité de prendre des photos seront disponibles.

Date et heure : Samedi 16 août 2025 à 11 h Lieu : Glen Eden Funeral Home and Cemetery – 4477 Main Street, West St. Paul, Manitoba Invités : L'honorable Matt Wiebe, ministre de la Justice et procureur général Tanya Hansen Pratt, Présidente nationale de MADD Canada Trevor Ens, Président de MADD Winnipeg Sgt Richard Janzen, Gendarmerie Royale du Canada



MADD Canada a également érigé d'autres monuments commémoratifs provinciaux à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario et au Québec. Le monument de l'Île-du-Prince-Édouard sera bientôt dévoilé, et nous travaillons également à la mise en place d'un monument similaire en Colombie-Britannique.



Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca