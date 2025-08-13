Interim statement at 30 June 2025 - Third quarter of financial year 2024/2025

Interim statement at 30 June 2025

POSITIVE RESULTS & ARBITRATIONS WITHIN THE PORTFOLIO

6.91%
GROSS YIELD
ON THE
PORTFOLIO 		Stability
OF THE FAIR VALUE OF THE PORTFOLIO

  		96.0%
EPRA  OCCUPANCY  RATE

  		96.3%
INTEREST RATE  HEDGING RATIO



OPERATING RESULTS

  • Rental income : €40.6 million, up by 1.8% from €39.9 million at 30/06/2024
  • EPRA Earnings : €28.5 million, up by 2.1% from €27.9 million at 30/06/2024
  • EPRA Earnings per share : €4.32 (vs €4.23 at 30/06/2024)
  • Net result : €26.4 million (vs €21.0 million at 30/06/2024)

 

BALANCE SHEET INFORMATION

  • Fair value of the property portfolio : €745.2 million (vs €748.6 million at 30/09/2024)
  • Debt ratio (EPRA LTV) : 41.8%, down from 42.1% at 30/09/2024
  • Intrinsic value (EPRA NTA) per share : €65.81 (vs €65.80 at 30/09/2024)

 

