Interim statement at 30 June 2025 - Third quarter of financial year 2024/2025

Interim statement at 30 June 2025
| Source:Ascencio SA
POSITIVE RESULTS & ARBITRATIONS WITHIN THE PORTFOLIO
| 6.91%
GROSS YIELD
ON THE
PORTFOLIO
| Stability
OF THE FAIR VALUE OF THE PORTFOLIO
| 96.0%
EPRA OCCUPANCY RATE
| 96.3%
INTEREST RATE HEDGING RATIO
OPERATING RESULTS
- Rental income : €40.6 million, up by 1.8% from €39.9 million at 30/06/2024
- EPRA Earnings : €28.5 million, up by 2.1% from €27.9 million at 30/06/2024
- EPRA Earnings per share : €4.32 (vs €4.23 at 30/06/2024)
- Net result : €26.4 million (vs €21.0 million at 30/06/2024)
BALANCE SHEET INFORMATION
- Fair value of the property portfolio : €745.2 million (vs €748.6 million at 30/09/2024)
- Debt ratio (EPRA LTV) : 41.8%, down from 42.1% at 30/09/2024
- Intrinsic value (EPRA NTA) per share : €65.81 (vs €65.80 at 30/09/2024)
Attachment