Déclaration intermédiaire au 30 juin 2025 - Troisième trimestre de l'exercice 2024/2025

Déclaration intermédiaire au 30 juin 2025
| Source:Ascencio SA
RESULTATS POSITIFS & ARBITRAGES AU SEIN DU PORTEFEUILLE
| 6,91%
RENDEMENT BRUT DU PORTEFEUILLE
| Stabilité
DE LA JUSTE VALEUR DU PORTEFEUILLE
| 96,0%
TAUX D’OCCUPATION EPRA
| 96.3%
RATIO DE COUVERTURE DE TAUX D’INTERET
RÉSULTATS OPÉRATIONNELS
- Revenus locatifs : 40,6 millions EUR, en progression de 1,8% par rapport à 39,9 millions EUR au 30/06/2024
- Résultat EPRA : 28,5 millions EUR, en hausse de 2,1% par rapport à 27,9 millions EUR au 30/06/2024
- Résultat EPRA par action : 4,32 EUR (vs 4,23 EUR au 30/06/2024)
- Résultat net : 26,4 millions EUR (vs 21,0 millions EUR au 30/06/2024)
INFORMATIONS BILANTAIRES
- Juste valeur du portefeuille immobilier : 745,2 millions EUR (vs 748,6 millions EUR au 30/09/2024)
- Ratio d’endettement (EPRA LTV) : 41,8%, en baisse par rapport à 42,1% au 30/09/2024
- Valeur intrinsèque (EPRA NTA) par action : 65,81 EUR (vs 65,80 EUR au 30/09/2024)
Pièce jointe