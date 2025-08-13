Tussendijdse verklaring per 30 juni 2025 - Derde kwartaal van het boekjaar 2024/2025

Tussentijdse verklaring per
30 juni 2025
| Source:Ascencio SA
POSITIEVE RESULTATEN & ARBITRAGES BINNEN DE PORTEFEUILLE
| 96,0%
EPRA BEZETTINGSGRAAD
| 6,91%
BRUTORENDEMENT VAN DE PORTEFEUILLE
| Stabiele
REËLE WAARDE VAN DE PORTEFEUILLE
| 96.3%
AFDEKKINGSRATIO VAN DE RENTE
OPERATIONEEL RESULTAAT
- Huurinkomsten : 40,6 miljoen EUR, een stijging van 1,8% ten opzichte van 39,9 miljoen EUR op 30/06/2024
- EPRA Resultaat : 28,5 miljoen EUR, een stijging van 2,1% ten opzichte van 27,9 miljoen EUR op 30/06/2024
- EPRA Resultaat per aandeel : 4,32 EUR (vs 4,23 EUR op 30/06/2024)
- Nettoresultaat : 26,4 miljoen EUR (vs 21,0 miljoen EUR op 30/06/2024)
BALANSINFORMATIE
- Reële waarde van de vastgoedportefeuille : 745,2 miljoen EUR (vs748,6 miljoen EUR op 30/09/2024)
- Schuldratio (EPRA LTV) : 41,8%, gedaald ten opzichte van 42,1% op 30/09/2024
- Nettoactiefwaarde (EPRA NTA) per aandeel : 65,81 EUR (vs 65,80 EUR op 30/09/2024)
Bijlage