Nextensa SA: RESULTATS SEMESTRIELS 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION REGLEMENTÉE

Bruxelles, 13 août 2025, 17h40

Des résultats semestriels solides confirment la stratégie de Nextensa

Au premier semestre 2025, Nextensa a enregistré une nette augmentation de sa rentabilité malgré un contexte économique difficile. Le résultat net a fortement progressé, porté par une contribution plus élevée des activités de développement, des coûts de financement réduits et un renforcement supplémentaire du bilan. Les revenus locatifs sous-jacents ont affiché une croissance positive en like-for-like, principalement grâce à une meilleure occupation de Moonar et Tour & Taxis. La baisse des revenus locatifs totaux s’explique essentiellement par des cessions, notamment les centres commerciaux, le parc commercial Brixton et Hygge, représentant un volume total d’environ € 230 millions.

Ces résultats financiers et opérationnels solides sont le fruit d’une stratégie long terme claire, matérialisée par trois transactions majeures au cours du premier semestre. La vente des centres commerciaux Knauf à Wereldhave pour € 165,75 millions a renforcé la solidité financière du groupe. Par ailleurs, le choix de Proximus d’installer son nouveau siège à Tour & Taxis - avec une pré-location complète du projet de bureaux Lake Side - confirme l’attractivité des développements urbains durables de Nextensa. Enfin, Nextensa a renforcé ses ambitions en matière de durabilité en acquérant les emblématiques tours Proximus (BEL Towers) et en obtenant le permis pour les reconvertir en un projet mixte et durable, situé dans un emplacement de premier ordre à côté de la gare de Bruxelles Nord.

Grâce à ces décisions stratégiques ciblées et une base de résultats solide, Nextensa reste bien positionnée pour créer une valeur durable pour tous ses partenaires.





RESULTATS NET

Le résultat net (part du groupe) du premier semestre 2025 s’élève à € 19,9 M, soit € 1,96 par action porteuse de dividende, en hausse de 41 % par rapport à € 14,1 M ou € 1,39 par action pour la même période l’an dernier.

IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT

• Les revenus locatifs (like-for-like) ont augmenté de 5,45 % au premier semestre 2025, grâce à la performance toujours solide du site Tour & Taxis, combinée à la contribution de rénovations majeures telles que Moonar (Luxembourg) et Vösendorf 16 (Autriche). Les revenus locatifs nominaux du S1 2025 sont en baisse (-19,6 %) par rapport à la même période de l’an dernier, en raison des cessions réalisées en 2024 et au premier semestre de 2025.

• Une légère réévaluation positive de € 0,2 M sur le portefeuille existant a été enregistrée, contre une dépréciation de € 6,6 M au premier semestre 2024.

• Une réduction supplémentaire des coûts immobiliers (-10 %) par rapport à la même période l’an dernier a été réalisée.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Cloche d’Or

• La construction du bâtiment de bureaux Stairs (9.000 m²) progresse bien, avec une livraison prévue fin mars 2026.

• Fin juin, un bail a été signé avec PwC Luxembourg pour environ 9.500 m² de bureaux dans le nouveau bâtiment Eosys de 12.000 m², dont la livraison est prévue en septembre 2027.

• La commercialisation de la phase finale D5-D10 avance avec succès : au 30 juin 2025, 153 appartements étaient vendus ou réservés, soit un taux d’occupation de 83 %

Tour & Taxis

• Le site Tour & Taxis continue de renforcer son attractivité grâce à une large offre d’activités et de services. L’augmentation tant du nombre d’événements que des baux permanents se traduit par une hausse des revenus locatifs (+2 %) comparé à la même période de l’an dernier.

• Le développement résidentiel progresse également avec succès : au 30 juin 2025, 327 des 346 appartements avaient été vendus ou réservés. Actuellement, seuls 15 appartements restent disponibles à la vente, un résultat qualifié de grand succès.

GESTION FINANCIÈRE ACTIVE

• Le coût moyen de financement du portefeuille d’investissement baisse de 2,86 % à 2,71 %, grâce à la politique de couverture des taux d’intérêt et à la réduction de la dette financière.

• La vente des deux centres commerciaux Knauf permet de réduire le ratio d’endettement financier à 43,41 %, inférieur à celui du 31 décembre 2024 (45,39 %).

• La plupart des lignes de crédit lié au portefeuille d’investissements arrivant à échéance en 2025 ont été prolongées de plusieurs années, portant la durée moyenne des crédits à 2,85 ans, avec une marge de manœuvre disponible de € 135 M

« Le secteur immobilier reste sous pression, mais pour Nextensa, le premier semestre 2025

a été une période exceptionnelle. La décision de Proximus d’implanter son nouveau siège à Tour & Taxis confirme la stratégie visionnaire de Nextensa, axée sur des projets en centre-ville, à usage mixte et surtout durables. La reconversion des BEL Towers (anciennement les tours Proximus) s’inscrira dans cette même mission. La vente des centres Knauf a constitué la plus importante transaction au Luxembourg de ces cinq dernières années et a significativement renforcé le bilan. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à nos

clients, locataires et à toute l’équipe Nextensa pour leur engagement et leur confiance continus malgré la volatilité des marchés. » Michel Van Geyte – CEO Nextensa









Pour plus d’informations

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa NV est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32 %), la Belgique (51 %) et l’Autriche (17 %) ; sa valeur totale au 30/06/2025 était

d’environ 1,1 milliard.



En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350.000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400.000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et dispose d’une capitalisation boursière de 426 millions d’euros (valeur 30/06/2025).

Pièce jointe