Nextensa NV: HALFJAAR RESULTATEN 2025

Brussel, 13 augustus 2025, 17u40

Solide halfjaarresultaten bevestigen strategische koers van Nextensa

In de eerste helft van 2025 realiseerde Nextensa een duidelijke toename van de winstgevendheid, ondanks een uitdagende economische context. Het nettoresultaat steeg aanzienlijk, gedreven door een hogere bijdrage van de ontwikkelingsactiviteiten, lagere financieringskosten en een verdere versterking van de balans. De onderliggende huurinkomsten kenden een positieve like-for-like groei, voornamelijk dankzij de betere bezetting in Moonar en Tour & Taxis. De daling van de totale huuropbrengsten is hoofdzakelijk het gevolg van desinvesteringen waaronder de Knauf shoppingcentra, het Brixton Retail Park en Hygge, samen goed voor een volume van ongeveer € 230 M.

Deze solide financiële en operationele prestaties zijn het resultaat van een duidelijke langetermijnstrategie die zich ook concreet vertaalde in drie markante transacties in het eerste semester. De verkoop van de Knauf shoppingcentra aan Wereldhave voor €165,75 miljoen versterkte de financiële slagkracht van de groep. Daarnaast bevestigde de keuze van Proximus voor Tour & Taxis als nieuwe hoofdzetel — met een volledige voorverhuring van het kantoorproject Lake Side — de aantrekkingskracht van Nextensa’s duurzame stadsontwikkelingen. Tot slot zette Nextensa haar duurzaamheidsambities kracht bij met de verwerving van de iconische Proximus Torens (BEL Towers) en de vergunning om deze te herontwikkelen tot een gemengd en duurzaam project, gelegen op een toplocatie naast het Brusselse Noordstation.

Met deze gerichte strategische keuzes en een solide resultaatbasis blijft Nextensa goed gepositioneerd om duurzame waarde te creëren voor al haar stakeholders.





HET NETTO-RESULTAAT

Het nettoresultaat (aandeel van de groep) over de eerste jaarhelft van 2025 bedroeg € 19,9 M, of € 1,96 per dividendgerechtigd aandeel, wat een stijging van 41% betekent ten opzichte van € 14,1 M of € 1,39 per aandeel in dezelfde periode vorig jaar

VASTGOEDBELEGGINGEN

• De huurinkomsten (like-for-like) stegen met 5,45% in het eerste semester van 2025 als gevolg van de blijvend sterke prestatie van de Tour & Taxis site in combinatie met de bijdrage van enkele belangrijke renovaties zoals Moonar (Luxemburg) en Vösendorf 16 (Oostenrijk). De nominale huurinkomsten in S1 2025 liggen lager (-19,6%) dan dezelfde periode vorig jaar door de verkopen gerealiseerd in 2024 en S1 2025.

• Een beperkte opwaardering van € 0,2 M op de bestaande portefeuille in vergelijking met een afwaardering van € 6,6 M in de eerste jaarhelft van 2024.

• Verdere verlaging van de vastgoedkosten (-10%) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar werd gerealiseerd

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Cloche d’Or

• De werken aan het kantoorgebouw Stairs (9.000 m²) vorderen goed en zitten op schema voor oplevering eind maart 2026.

• Eind juni werd een huurovereenkomst gesloten met PwC Luxembourg voor circa 9.500 m² kantoorruimte in het nieuwe kantoorgebouw Eosys van 12.000 m². De oplevering van het gebouw is voorzien in september 2027.

• De commercialisatie van de laatste fase van D5-D10 verloopt succesvol: per 30 juni 2025 werden 153 appartementen verkocht of gereserveerd, wat overeenkomt met een bezettingsgraad van 83%

Tour & Taxis

• De Tour & Taxis-site blijft haar aantrekkingskrachtversterken dankzij een breed aanbod aan activiteiten en voorzieningen. De stijging in zowel het aantal evenementen als vaste huurcontracten vertaalt zich in een toename van de huurinkomsten (+2%) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

• Ook de residentiële ontwikkeling verloopt succesvol: per 30 juni 2025 werden 327 van de 346 appartementen verkocht of gereserveerd. Op dit moment zijn er nog 15 appartementen te koop, wat een groot succes genoemd mag worden.

ACTIEF FINANCIEEL BEHEER

• De gemiddelde financieringskost van de investeringsportefeuille daalt van 2,86% naar 2,71%, dankzij het rente-indekkingsbeleid en door een afname van de financiële schulden.

• De verkoop van beide Knauf shoppingcentra zorgt voor een afbouw van de financiële schuldgraad tot 43,41%, wat lager is dan deze op 31 december 2024 (45,39%).

• De meeste kredietlijnen die betrekking hebben op de investeringsportefeuille met vervaldag in 2025 werden inmiddels verlengd met meerdere jaren, waardoor de gemiddelde looptijd van de kredieten nu 2,85 jaar bedraagt, met een beschikbare headroom van € 135 M

« De vastgoedsector zit nog steeds in moeilijk vaarwater, maar voor Nextensa was de eerste helft van 2025 een uitzonderlijke periode. De keuze van Proximus om zich te vestigen met hun hoofdzetel op Tour & Taxis bevestigt de visionaire keuze van Nextensa om volop in te zetten op binnenstedelijke, gemengde en vooral duurzame projecten.

De herontwikkeling van de BEL Towers (voorheen de Proximustorens) zullen met dezelfde missie worden gepositioneerd. De verkoop van de Knauf shopping centra, de grootste transactie op de Luxemburgse markt in de laatste 5 jaar, heeft onze balans significant versterkt. Ik kan alleen maar onze klanten, huurders, banken en het Nextensa-team bedanken voor de inzet en het vertrouwen

dat zij hebben ondanks de woelige markten.» Michel Van Geyte – CEO Nextensa













Over Nextensa

Nextensa NV is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (32%), België (51%) en Oostenrijk (17%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2025 ca € 1,1 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en

nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 426 M (waarde 30/06/2025).

