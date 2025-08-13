Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 13 AOUT 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Information réglementée

Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45

Date : 13 août 2025

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 13.08.2025 FR001400AJ45 458029 30,4642 euros Gré à gré





Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Compagnie Générale des Etablissements Michelin 549300SOSI58J6VIW052 CA-CIB 1VUV7VQFKUOQSJ21A208 13.08.2025 FR001400AJ45 30,4642 Euro 458029 Gré à gré 5309224 Annulation

