Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 13 AOUT 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND
Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 13 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|13.08.2025
|FR001400AJ45
|458029
|30,4642 euros
|Gré à gré
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|Compagnie Générale des Etablissements Michelin
|549300SOSI58J6VIW052
|CA-CIB
|1VUV7VQFKUOQSJ21A208
|13.08.2025
|FR001400AJ45
|30,4642
|Euro
|458029
|Gré à gré
|5309224
|Annulation
